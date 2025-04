BBB 25: Diego Hypolito diz que quer Vitória com ele na final: 'Meu sonho'

Diego Hypolito, 38, admitiu para Vitória Strada, 28, que tem medo de que ela seja eliminada hoje do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta teme ter de passar a reta final do reality longe da amiga. "Estou com medo de você sair. Tenho muito, muito medo de você sair. Porque é diferente de todas as pessoas aqui para mim", desabafou ele.

Vitória, por sua vez, tentou acalmar o amigo e prometeu seguir com a amizade deles fora do reality. "Pensa que, se eu sair, você vai me encontrar em oito dias", sugeriu a atriz.

Diego explicou que quer muito estar na grande final do jogo ao lado dela. "Quero a gente esteja junto até o final. É meu sonho que a gente esteja na final juntos", disse o rapaz. "É meu sonho também", concordou Vitória.

