BBB 25: Diego e Vitória se confudem com data e cometem gafe: 'Feliz Páscoa'

Diego Hypolito, 38, e Vitória Strada, 28, confundiram-se com as datas e trocaram desejos de Feliz Páscoa no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A gafe partiu do ginasta, que felicitou a atriz pela suposta data comemorativa. Não contente, ele foi até o gramado e bradou: "Feliz Páscoa, Brasil! Ele [Jesus] vive!"

Em seu Raio-X, Diego também enfatizou a importância da Páscoa - que só é comemorada de fato no próximo dia 20 - para os cristãos. "Feliz Páscoa a todos. Ele vive! Aproveite o dia com a família de vocês. Hoje é um dia muito especial, que tem o coelhinho da Páscoa, mas, dentro da minha crença, tem que Jesus vive!"

'Contaminada' pela gafe do amigo, Vitória Strada também citou a data festiva em seu discurso de início do dia. "Feliz Páscoa! Que coisa mais louca passar a Páscoa aqui!", disparou ela.

