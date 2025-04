BBB 25: Anos 50 fazem balanço do jogo: 'Grupo foi foco em muita coisa'

Os integrantes do quarto Anos 50 fizeram um balanço do jogo na reta final do BBB 25.

O que aconteceu

Diego Hypolito lembra o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Maike. O atleta comenta que eles não fazem ideia do que estava acontecendo fora do confinamento.

Guilherme, então, especula que o público pode ter tido diferentes favoritos ao longo da temporada. "Também essa questão de 'improvável' que ele fala é que, normalmente o que acontece é isso, tem um grupo e tem o outro. Sempre um fica muito querido e vai saindo tudinho do outro, e no nosso não foi assim. Sai um de cá e um de lá. Mas ainda acho que o nosso grupo saiu vencendo mais, né?", aponta.

Joselma concorda com o genro. "Tirou o Nordeste todinho, e foi tirando aos poucos do Fantástico. Da gente, tiraram Aline e Dani", diz a dona de casa. Diego completa: "Se você pensar, foi a gente com o Nordeste. Aí, depois, a gente com o Fantástico. As disputas eram assim".

Nosso grupo foi foco em muita coisa. Se você pensar em números de Paredões meus, Aline, Vini e Dani, é muito número de Paredão , conclui o ginasta.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo