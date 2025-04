Anelis Assumpção evoca ícones do reggae no show 'Legalize It', no Queremos!

Após a apresentação da cantora Nabiyah Be, filha do ícone do reggae jamaicano Jimmy Cliff, Anelis Assumpção "chamou" Bob Marley para seu show no Queremos! Festival, neste sábao (12), em homenagem a outra lenda da chamada "música dos deuses".

Em 'Legalize It', a artista embalou a noite de sábado com um repertório que parte do álbum homônimo de Peter Tosh, além de músicas autorais, de Jards Macalé e de outros nomes da cena nacional e internacional.

Durante o show, a filha de Itamar Assumpção (1949-2003) disse ao público que o reggae lhe deu um pai, sustento e vontade de continuar. "Esse show é muito importante, muito especial", disse.

"Com a força desse disco, conclamo um grande nome, uma figura com todas as suas complexidades, mas que escreveu um álbum sobre algo que era muito importante e ainda é", explicou ela, antes de tocar uma canção "do maior parceiro de Tosh, Bob Marley".