Alane Dias é flagrada em clima de romance com neto de Gilberto Gil em show

Os boatos de que Alane Dias, 26, e Fran Gil, 30, estão vivendo um romance voltaram a ganhar força após a dupla ser flagrada juntinha. Eles foram filmados em clima de intimidade durante um show da turnê de Gilberto Gil, no Allianz Parque, em São Paulo, ontem.

O que aconteceu

Nas redes sociais, vídeos de Alane e Fran no gradil, agarradinhos, viralizaram. Ele beija o rosto da ex-BBB e fala algo em seu ouvido, enquanto ela retribui o gesto de carinho com um beijo no pescoço do filho de Preta Gil.

Fãs repercutiram os flagras. "Alane do BBB e Fran, filho da Preta, assumidos e fofos demais no show do Gilberto Gil", escreveu uma pessoa nas redes.

Alane e Fran já haviam sido vistos juntos no último dia 4 de abril, em uma cafeteria em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Os boatos de que eles estão se conhecendo melhor começaram no Carnaval deste ano.

Em entrevista ao UOL no Carnaval, Alane Dias tratou de deixar claro que não está vivendo um relacionamento sério com ninguém. "Meu coração está livre. Eu estou muito bem, solteira. Realmente focada no Carnaval. O coração está ansiosíssimo para pisar na Sapucaí. Esse é meu foco agora. Pelo menos por enquanto é assim."

Francisco Gil não confirmou a relação com a ex-BBB, em entrevista à Quem, e afirmou achar engraçado o interesse público em sua vida pessoal. "Dou risada. Acho curioso esse interesse na minha vida pessoal, mas não sinto necessidade de me posicionar. Estou de boa. Acho natural (o interesse), mas, ao mesmo tempo, me distancio desta questão como algo central. Vem como uma consequência."

Alane Dias está solteira após viver um breve affair com José Loreto. Já Francisco Gil terminou o seu relacionamento com Laura Fernandes, em 2020.