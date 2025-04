Por que todos fazem cara de eliminados enquanto Tadeu discursa no Paredão?

Você já reparou que em todo paredão a Globo divide a tela com os rostos dos emparelhados e todos eles lacrimejam e concordam com a cabeça enquanto Tadeu discursa? Cada um dos candidatos à eliminação age como se tivesse a certeza de que o texto só pode estar falando dele, e que chegou sua vez de sair da casa. É sempre assim. Ou vai me dizer que você já viu alguém na tela dividida dizendo "ah, não sou eu, é fulano, ufa".

É claro que isso também acontece porque o Tadeu (como o Tiago Leifert ou Pedro Bial) escreve discursos que não revelam, de cara, de quem se trata. É preciso manter o suspense. Mas não é só isso, não. É que a gente não é tão único quanto pensa. Nossos sofrimentos e angústias frequentemente são muito parecidos. Quando Tadeu disse na eliminação de Vinícius, por exemplo, que tratava-se de uma pessoa que tinha medo de decepcionar quem ama, todo mundo se identificou. Mas, antes disso, já estavam ele, Vitória e Renata emocionados e fazendo cara de pesar por sua suposta saída do BBB.

Dá para criar um monte de frases que se encaixaria para quase todo mundo: "Você, que entrou no programa com medo, mas foi com medo mesmo?"; "Uma pessoa que só queria uma oportunidade de melhorar a sua vida e a de quem você ama? "; "Você vem batalhando de cabeça erguida em busca de seu sonho?"; "Apesar de algumas quedas, se manteve de pé até aqui? ". Todas essas frases provavelmente servem para Renata, Vitória, para mim, para você, para o Tadeu?

As expectativas humanas são parecidas. É claro, cada um com suas particularidades. Mas, no geral, a gente quer ser feliz, se sentir amado, ser aceito pelos grupos com os quais nos identificamos, oferecer coisas boas para quem amamos, ter algum conforto na vida (para uns, conforto é uma bela casa e um carrão; para outros, saúde e boa comida no prato?) Mas aí cada um faz a sua interpretação de acordo com os próprios desejos.

Outro ingrediente para essa dificuldade de adivinhar de quem Tadeu está falando mais rapidamente também tem a ver com a seleção deste elenco. Não deveria ser bom para a Globo que o campeão fosse tão previsível bem antes da final, como foi com Davi Brito e Arthur Aguiar. Será que dessa vez eles decidiram escolher personalidades menos marcantes para evitar que todos saibamos quem será o ganhador um mês antes do fim do programa? Pode ser?

Nas últimas semanas, Tadeu Schmidt disse ao menos duas vezes que este é o BBB mais imprevisível dos últimos tempos. Ele tem razão. Eu vejo muitas mensagens nas redes dizendo que a produção errou na seleção exatamente por não ter uma grande estrela carismática, como Juliette, Arthur, Davi? Será que foi um erro ou o objetivo era exatamente esse?

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

