'O maior ritmo brasileiro': Marquinhos do Sensação brilha no Isso É Samba

Marquinhos do Sensação, um dos grandes ícones do pagode, com impressionantes 39 anos de trajetória musical, brilhou no palco do festival Isso é Samba. Durante sua apresentação, ele emocionou o público ao relembrar os maiores sucessos do grupo Sensação e interpretar clássicos eternos do samba.

O que ele disse

"Tudo o que fazemos vem do que aprendemos com nossos ancestrais e professores ao longo dos anos", contou Marquinhos em entrevista ao TOCA. "Neste ano, completo 39 anos de carreira. Só posso agradecer ao samba por isso."

O sambista destacou que, em quase quatro décadas de carreira, é desafiador eleger um único momento marcante. "Estar hoje no festival é a consagração do meu trabalho, de viver para a música e respirar samba", afirmou, visivelmente emocionado.

O samba cumpre o seu papel de ser o maior ritmo brasileiro. Marquinhos do Sensação

Interagindo em perfeita harmonia com o público do início ao fim, Marquinhos encantou ao cantar sucessos como "Pra Gente se Encontrar de Novo", "Sentimento Nu", "Oyá" e "Meu Sorriso". Ele também emocionou a plateia ao prestar homenagens a grandes nomes do samba, interpretando "Madureira", de Arlindo Cruz, e "Ogum", de Zeca Pagodinho.