No Isso É Samba, Pagode da 27 oferece show a Leci: 'Legado importantíssimo'

O Pagode da 27 trouxe ao Parque Villa-Lobos o samba de roda do Grajaú e clássicos do samba raiz. O grupo, que transformou uma das ruas mais violentas de São Paulo em um marco cultural para o bairro e toda a cidade, emocionou o público com sua apresentação.

Como foi o show

"O Pagode da 27 começou em 2005, né? Foi um encontro casual de amigos para fazer samba, cantar os lados B das músicas que existiam e também apresentar sambas autorais", destacou o músico Jefferson Santiago em entrevista ao TOCA. "Há 20 anos nesse projeto, usamos o samba como instrumento de transformação social."

Ele também ressaltou a relevância de eventos como esse. "É muito importante, porque mostra que o samba tem muita força, especialmente em São Paulo. E é isso, o samba agoniza, mas não morre."

No repertório, o grupo trouxe de volta o samba raiz, com clássicos como "Pela Hora" e "Camarão que Dorme a Onda Leva". Além disso, homenagearam Leci Brandão com o eterno "Zé do Caroço".

"A Leci já esteve na 27. Ela é muito querida, e a gente a chama de tia Leci", declarou Leandro Carvalhal, cavaquinista do Pagode da 27. "Sempre que podemos, fazemos uma homenagem a ela, porque seu legado é importantíssimo para o samba."