Fãs relatam momento em que Leci Brandão passou mal: 'Ela mudou o semblante'

A cantora Leci Brandão, 80 anos, interrompeu o seu show após passar mal no festival isso é Samba, em São Paulo, neste sábado (12). Fãs que estavam no local relataram que estava muito calor e que 'tudo foi muito rápido'.

"Eu não lembro nem a música que estava tocando. Foi tudo muito horrível e muito rápido. A galera superentendeu, ela tava debilitada mesmo e foi maravilhosa a participação dela", disse Patrícia Lima.

De acordo com a assessoria do evento, Leci teve um leve mal estar por causa do calor. A cantora foi removida de ambulância e passa por avaliação no hospital.

"Ela tava cantando superbem e, do nada, mudou o semblante. Estava muito calor, acho que a pressão dela caiu ", desconfia Daniela Vieira, 42. "Todos ficamos preocupados. É Leci Brandão, né?! O público gritava o nome dela mandando energia boa para que ela ficasse boa logo."

Leci está "bem", de acordo com a equipe da cantora. Ela passará por uma avaliação médica no hospital.

O Festival Isso é Samba conta ainda com apresentações de Diogo Nogueira, Jorge Aragão e Fundo de Quintal.