Exaltando Martinho da Vila, Ludmilla faz 'Numanice' enxuto no TIM Music SP

Apresentada como uma das maiores artistas da música brasileira, Ludmilla convidou Martinho da Vila para o segundo grande show do Tim Music SP, no Ibirapuera, neste sábado (12), e encantou seus fãs.

Como foi o show

Poucos dias após estrear o Numanice nos EUA, Ludmilla fez show de graça em São Paulo para uma plateia totalmente entregue. Não tinha como dar errado, começando com "Rainha da Favela" e "Onda Diferente". A última, parceria com Anitta e Snoop Dogg.

Foi o bastante para os fãs fazerem coro de "Ludmilla". "Me sinto muito em casa quando venho para essa cidade. Foi aqui que minhas músicas coemçaram a tocar em todo lugar. Primeiro que no Rio de Janeiro. Obrigada pela presença", agradeceu Ludmilla

Ela seguiu com a viciante "Verdinha". Com "Sintomas de Prazer", do álbum Vilã, que completou dois anos mês passado, o público continuou contagiado.

Nesta parte do show, começou o bloco onde Lud canta R&B. "Nesse ano solto umas músicas de R&B. Umas de fazer amor, umas para chorar. Tem uma para cada dia. Aguardem", disse a cantora, antes de performar "Você Não Sabe o Que é Amor", do Numanice #3 (Ao Vivo).

Mais uma vez a plateia entrega fez coro: "Lud eu te amo". E foram respondidos: "Também amo vocês, São Paulo".

Sem Gloria Groove no palco, Ludmilla cantou a parceria das duas, "Medley Lud Session". Sentada em um banco, ela puxou "Nao Quero Mais", que tinha cantado antes, e pediu desculpas antes de cantar a programada no setlist: "A Boba Fui Eu". "O que ta acontecendo? Não tomei nenhuma dose antes", brincou sobre ter errado a música da sequência.

"Chegou a hora dos pagodes. O Festival Tim Music vai virar um grande 'Numanice' agora. Simbora", falou Ludmilla no microfone, anunciando outro bloco do show. "Saudade da Gente", música com Caio Luccas, foi a escolhida para iniciar, que também contou com "Falta de Mim", colaboração com Mari Fernandes.

Com 50 minutos de apresentação, Ludmilla chamou Martinho da Vila para o palco. "Tô felizão de estar aqui contigo", disse Martinho.

Ele começou cantando "Disritmia". Em seguida veio "Ex-Amor", em dueto com Ludmilla —sem ensaiar. E se saíram muito bem.

"Que honra para mim. Cresci ouvindo esse cara", falou Ludmilla. "Canta, Canta, Minha Gente" e "Devagar, Devagarinho", dois dos grandes sucessos de Martinho, encantaram. A última começou mais lenta e foi acelerando, até Martinho deixar o palco.

Ludmilla recebe Martinho da Vila no palco do TIM Music SP, no sábado (12), no Ibirapuera Imagem: Van Campos/AgNews

Lud retoma com a parte do 'Numanice' com "Maldivas". "Essa música eu fiz para a mãe da minha filha, minha musa, quando a gente tava na lua de mel", contou.

O funk retornou com o balé dançando medley de "Tô Passando Mal" e "Tira a Camisa". Em seguida, foi a vez da própria Ludmilla fazer um medley de dois sucessos: "Deixa de Onda", com Dennis e Xamã, e "No_se_vê.mp3", parceria com a dupla argentina estourada Emilia e ZECCA.

Na vez de "Socadona", nem parecia que a canção foi um hit —há quem se lembre do vídeo viralizado da ex-BBB 22 Larissa Tomásia dançando a música no pátio de uma escola de Limoeiro (PE)—, já que a plateia não cantava a musica. Apenas reagiram ao final quando gritaram empolgados novamente.

Com todos reanimados, a escolhida para fechar a apresentação foi "Favela Chegou", de 2019, com Anitta. O show durou pouco mais de 1 hora e 20 minutos.

Setlist Ludmilla no TIM Music SP