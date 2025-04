Do pop ao pagode: uma trilha sonora pra ouvir beijando no dia do beijo

A música sempre encontrou no beijo uma metáfora perfeita para falar de paixão, descoberta, desejo e até desafio. De "Kiss", clássico sensual de Prince, ao romantismo suave de "Kiss Me", do Sixpence None the Richer, passando pelo pop provocativo de Katy Perry em "I Kissed a Girl", artistas de todos os estilos já transformaram beijos em versos e refrões inesquecíveis.

O Dia do Beijo, celebrado em 13 de abril, é uma ótima desculpa para mergulhar em músicas que exaltam esse gesto simples, mas carregado de emoção.

O TOCA preparou uma seleção que atravessa gêneros e décadas, indo do pagode de Belo ao rock alternativo do Violent Femmes, do charme indie do Artemas ao axé festivo de Ivete Sangalo.

Tem beijo no ombro com Valesca Popozuda e até o primeiro beijo narrado por Gloria Groove.

Dê o play na playlist especial do TOCA ou nos clipes abaixo e deixa que a música cuide do resto.

Katy Perry, "I Kissed a Girl"

Marisa Monte, "Beija Eu"

Belo, "Tua Boca"

Prince, "Kiss"

MC Leozinho, "Ela só pensa em beijar"

Dua Lipa e Calvin Harris, "One Kiss"

Seu Desejo, "Beijos, Blues e Poesia"

Chris Brown feat T. Pain, "Kiss Kiss"

Gloria Groove, "Nosso Primeiro Beijo"



Artemas, "I Like The Way You Kiss Me"

One Direction, "Kiss You"

Pepeu Gomes, "Eu Também Quero Beijar"

Seal, "Kiss From a Rose"

Shania Twain, "When You Kiss Me"

Ivete Sangalo, "Na Base do Beijo"

Siouxsie and the Banshees, "Kiss Them For Me"

Sixpence None the Richer, "Kiss Me"

The Cure, "The Kiss"

Violent Femmes, "Kiss off"

Valesca Popozuda, "Beijinho no Ombro"