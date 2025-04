De graça é mais gostoso? Fãs veem artistas pela 1ª vez em festival: 'Sonho'

A primeira noite do Tim Music SP permitiu que fãs realizassem o sonho de assistir, pela primeira vez, a artistas que os acompanham desde sempre —alguns desde a infância. Os shows foram gratuitos e cada pessoa pôde garantir dois ingressos por CPF.

'Era meu sonho'

Daiane Costa, 23, e Laysa Christine, 21, enfrentaram uma fila virtual de 11 mil pessoas para garantir ingressos. "Nunca fui a um show da Ludmilla. Acho que vou chorar, era meu sonho."

Quando surgiu a oportunidade de um evento grátis, ela achou que não ia conseguir. Daiane contou que nunca teve condições financeiras para ir a um show antes: "Agora é o meu momento".

Amigas Daiane Costa, 23, e Laysa Christine, 21 Imagem: Caio Santana/UOL

Maria Auxiliadora Camilo Martins, 52, e sua filha Dafne Martins, 16, estrearam em festivais no Parque Ibirapuera. "Entramos na fila ao meio-dia. Eu consegui ingressos, ela não. Nunca fomos ao Numanice porque é caro, e dessa vez deu certo porque é de graça", diz Maria.

Maria Auxiliadora Camilo Martins, 52, e a filha Dafne Martins de Oliveira Almeida, 16, Imagem: Caio Santana/UOL

Ela explica que também veio pelo show de Mano Brown. "Racionais desde os meus 15 anos... é nossa história. Vai ser meu primeiro show deles. Tô nervosa."

Harmonia em família

Lirian Aparecida, 51, e Khirian Arianne, 23, mãe e filha que trabalham com eventos, estavam na grade para ver Ludmilla. "Agora, foi perfeito porque é de graça, uma prévia antes do Numanice em maio", comenta Lirian, que descansou pouco após trabalhar no show de Gil no Allianz Parque na noite anterior.

Filha e mãe, Khirian Arianne, 23, Lirian Aparecida, 51 Imagem: Caio Santana/UOL

'De graça, fiquei duvidosa'

Núbia Cristina dos Santos de Souza, moradora de São Paulo, foi acompanhada pelo amigo Josenildo Monteiro, 35. "Nunca fui a um show da Ludmilla. Achei maravilhoso que foi gratuito, e a iniciativa é muito legal", disse ela, inicialmente receosa ao saber pela internet.

Larissa Hilário, 23 anos, de São Bernardo do Campo (SP), e Julio Gomes, 27, Santo André (SP) Imagem: Caio Santana/UOL

Larissa Hilário, 23, e Julio Gomes, 27, confundiram o lineup e vieram pensando em assistir a Ivete Sangalo. "Mas gostamos da Ludmilla, não foi viagem perdida", comenta Julio, que brinca: "De graça, me animou sair do ABC e vir até o Ibirapuera".

Celebrando a Ludmilla

Entre os amigos Rafaela Santana, 25, Pedro Almeida, 22, e Kauê Almeida, 21, a expectativa para o show era alta. "Sou fã e adoro quando ela canta pagode", diz Kauê.

Trio de amigos Rafaela Santana, 25, Pedro Almeida, 22, e Kauê Almeida, 21 Imagem: Caio Santana

A apresentação, poucos dias após a estreia de Numanice nos EUA, deixou Rafaela animada. "A gente se sente importante. É gratuito e estamos na expectativa."