'O samba é a carteira de identidade do Brasil', diz Leci Brandão aos 80

O ritmo que é a cara do Brasil ganhou um festival para chamar de seu — e só vai deixar parado quem é "ruim da cabeça ou doente do pé", como cantou Dorival Caymmi em "O Samba da Minha Terra".

O Parque Villa Lobos, em São Paulo, será palco do festival "Isso é Samba", que vai proporcionar ao público mais de 10 horas de música, reunindo Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Leci Brandão, Marquinhos Sensação, Samba do Tatu, Pagode da 27, Thiago Bispo, Grupo Façanha e a celebração dos 45 anos do Fundo de Quintal.

"Eu me sinto muito feliz e emocionada em participar de um festival de samba e especialmente, em São Paulo. O samba é a carteira de identidade do Brasil", comemora Leci, em conversa com o TOCA.

A sambista brincou ao dizer que o line-up do festival é uma 'festa entre amigos'. "São pessoas que eu tenho muito carinho. Fundo de Quintal, eu nem sei dizer, são tantas histórias. O Jorge Aragão é meu amigo de muitos anos, fez música para mim, é um compositor excelente."

Uma das canções mais importantes de Leci é "Zé do Caroço", que foi composta em 1978 e gravada em 1986 pelo Art Popular — e hit nas paradas em 2005 com o grupo Revelação. "É uma música que traz a história de um Brasil real e de muita luta. O Zé foi um líder comunitário no Morro do Pau da Bandeira, que fez muitas coisas boas para a comunidade e informava no serviço de alto-falante", conta.

"Se eu for cantar em algum lugar desse Brasil e não cantar 'Zé do Caroço', as pessoas ficam tristes comigo", revelou a sambista sobre o clássico que não pode faltar em seu repertório.

Paixão verde-e-rosa

Cidadã carioca, Leci Brandão da Silva foi a primeira mulher a ser admitida na ala de compositores da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, em 1972.

"A Mangueira é uma escola que eu pertenço desde que eu estava no ventre da minha mãe. Sou neta, filha e afilhada de três mulheres mangueirenses", disse a bamba verde-e-rosa, enraizada na história da agremiação.

Emocionada, Leci Brandão confessou que não se 'recuperou' da majestosa homenagem no Carnaval 2025. "Eu fiquei em êxtase com a homenagem da Liesa. Principalmente, ao ver Iza e Ivete sendo tão carinhosas comigo. Eu estou assim até agora", diz, do alto de seus 80 anos, uma lenda vida do samba.

Serviço:

FESTIVAL ISSO É SAMBA

Data: 12 de abril

Local: Parque Villa-Lobos (Avenida Queiroz Filho, 1365 - Vila Hamburguesa, São Paulo)

Abertura dos portões: 12h

Início dos shows: 13h

Classificação etária: 18 anos

Ingressos:

Pista: R$ 120,00 (+ taxas)

Pista Solidário: R$ 130,00 (+ taxas - mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá)

Pista (2 Amigos): R$ 160,00 (+ taxas - setor inclui 2 ingressos)

Frontstage: R$ 170,00 (+ taxas)

Frontstage Solidário: R$ 180,00 (+ taxas - mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá)

Frontstage: (2 Amigos): R$ 260,00 ( + taxas - setor inclui 2 ingressos).

Venda de ingressos pelo site da Ticket 360.