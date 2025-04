Hits de 2001, suor e tatuagem: em SP, Incubus prova que o rock ainda seduz

No começo do século, o mainstream do rock estava dividido. De um lado, o nu metal. De outro, o indie rock. E no meio disso, o Incubus. Entre o rock alternativo e o pop radiofônico, a banda californiana cravou um espaço só seu, amparada por uma base de fãs fieis - que compareceu em peso ao Espaço Unimed na noite de quinta (10), em São Paulo.

Como foi o show?

Como vem fazendo em sua turnê celebratória do disco "Morning View" (2001), o Incubus divide o espetáculo em duas partes: na primeira, tocam o álbum na íntegra, respeitando até a ordem das músicas. No máximo brincam tocando trechos de "In the Air Tonight", de Phil Collins, durante a execução de "Are You In?" e de "Umbrella", da Rihanna, em "Under My Umbrella"

A segunda parte do show é um apanhado de hits de seus outros trabalhos, abrindo com a explosiva "Anna Molly", do disco "Light Grenades", de 2006, e fechando com clássicos de seu disco de estreia, "Pardon Me" e "Drive", de 1999.

O set reserva espaço para pelo menos mais uma citação - o trip hop "Glory Box", sucesso do Portishead, banda que muito influenciou o Incubus. Poderiam ter incluído a esmagadora "Megalomaniac", mas não se pode ter tudo na vida.

Imagem: Leo Franco/AgNews

O show também pode ser dividido pela configuração do figurino do vocalista, Brandon Boyd, que vai diminuindo ao longo do espetáculo - para óbvio delírio da audiência.

Boyd começa vestindo uma jaqueta em "Nice to Know You", que é tirada depois de "Wish You Were Here"; fica de camisão até "Warning"; em "Echo" está só de regata; e finalmente libera o torso nu bronzeado e coberto de tatuagens na sessão de hits.

Além da forma física, chama a atenção também a boa forma vocal de Brandon. Com quase 50 anos, o cantor alcança notas altas com facilidade, como em "Blood on the Ground" e "Mexico", apresentadas em formato acústico, e não se perde no rap de "Pardon Me".

Imagem: Leo Franco/AgNews

No entanto, pouco conversa com o público, preferindo engatar uma música atrás da outra entremeando um eventual "muito obrigado", em português mesmo.

Mas o Incubus não é apenas Brandon. A banda toca com vivacidade, como se "Morning View" tivesse sido lançado ontem. Mesmo faixas menos conhecidas, como "Just a Phase" e "Aqueous Transmission" levantam o público pela potência de suas execuções.

Destaque para Nicole Row, recém-integrada à cozinha da banda comandando o baixo com tranquilidade e em total sintonia com o restante do grupo.

Showzaço de rock para fã nenhum botar defeito.