Gil, Ivete, Aragão: música brasileira domina os palcos no fim de semana

Sem a habitual presença de atrações internacionais nos maiores espaços para shows, o fim de semana é dominado por grandes nomes da música brasileira. Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Jorge Aragão, entre outros, se apresentam em São Paulo.

O lado ruim é que a concentração de datas e horários obriga o fã da música nacional a escolher. É tanta coisa rolando ao mesmo tempo que não dá para ver tudo.

O que vai acontecer

O Ibirapuera, em São Paulo, abriga o Tim Music, festival gratuito que leva estrelas da música nacional ao parque no sábado e domingo. No primeiro dia, Mano Brown convida Rashid; e Ludmilla chama Martinho da Vila ao palco.

No domingo, o Tim Music coloca juntas Ivete Sangalo e Iza, reunião vista também no Rock in Rio de 2024. Tem ainda Ferrugem, que convida Criolo.

É grátis, mas tem que checar se ainda há ingressos —previamente distribuídos— disponíveis. Principalmente para o disputadíssimo show que reúne as duas cantoras, carinhosamente chamado nas redes sociais de 'Show da Izete'.

Em outro grande parque de São Paulo, o Villa-Lobos, acontece no sábado o Festival Isso é Samba! Jorge Aragão comanda um lineup que tem ainda Diogo Nogueira e Leci Brandão, entre outros. Outra atração é um show especial dos veteranos do Fundo de Quintal, que celebram 45 anos de carreira e chamam ao palco os ex-integrantes Sombrinha, Ronaldinho e Cleber Augusto.

Despedida

Gilberto Gil faz dois shows no Allianz Parque, em São Paulo. As apresentações acontecem na sexta e no sábado, e integram a 'Tempo Rei', sua turnê de despedida dos palcos.

Gilberto Gil inicia a turnê de despedida na Arena Fonte Nova, em Salvador Imagem: @eu_soutorres/Divulgaçao

Aos 82 anos, Gil mostra repertório em que resume sua carreira, e tem mostrado surpresas a cada show. Na estreia da turnê, em Salvador, no mês passado, ele homenageou sua filha Preta Gil.

Depois, em apresentações no Rio de Janeiro, chamou um convidado a cada noite. Participaram Marisa Monte, Lulu Santos, Anitta e Caetano Veloso.

Recife

Também no Recife há um grande festival com artistas brasileiros. O Clássicos do Brasil, no Classic Hall, começa na sexta, com shows de Raimundos e Mundo Livre S/A, entre outros.

Paralamas do Sucesso se apresentam no Recife Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Vanessa da Mata, Paralamas e Samuel Rosa estão na programação do festival no sábado. Alcione, Diogo Nogueira e Maria Rita fecham o Clássicos do Brasil no domingo.

Veja tudo que tem

Sexta

Uriah Heep - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Yves - Vip Station (São Paulo)

Rogério Skylab - Carioca Club (São Paulo)

Pe Lanza convida Alexia - Jai Club (São Paulo)

Ancient - Mirage (Limeira - SP)

Xande de Pilares - Paço Municipal (Santo André - SP) GRÁTIS

Fresno - Sesc Jundiaí (Jundiaí - SP)

Paulo Ricardo - Expo Boulevard (Campinas - SP)

Samael + Suffocation - Armazém 14 (Recife)

Hermanos Gutiérrez - Ópera de Arame (Curitiba)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Centro Serra (Lages - SC)

Roupa Nova - Teatro da PUC (Goiânia)

Marcelo Rubens Paiva e Lost in Translation - Blue Note RJ (Rio de Janeiro)

Sexta e sábado

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Araújo Vianna (Porto Alegre)

Sexta e dia 18/4

Boca Livre - Blue Note SP (São Paulo)

Sexta, sábado e domingo

Clássicos do Brasil (Raimundos, Marcelo Falcão, Marcão Britto e Thiago Castanho - Charlie Brown, Jr. 30 Anos; e Mundo Livre S/A na sexta; Vanessa da Mata, Paralamas e Samuel Rosa no sábado; Alcione, Diogo Nogueira e Maria Rita no domingo) - Classic Hall (Recife)

Circuito Sesc Jazz & Blues (DJ Breno, Dudu Lima & Victor Biglione, e Josiel Konrad no dia 11; a sexta Flávio Guimarães Blues Band, Rodrigo Blues Rock Experience, Lorenzo Thompson & Bruno Marques Band, e outros no dia 12; Tamara Peterson & Prado Brothers Band, e outros no dia 13) - Paraty (RJ) GRÁTIS

Queremos Festival (Arnaldo Antunes e Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro na sexta; Liniker, Anelis Assumoção, Yago Oproprio e Nabiyah Be no sábado; Hermanos Gutiérrez e Amaro Freitas no domingo) - Circo Voador (sexta), Marina da Glória (sábado) e Teatro Casa Grande (domingo, todos no Rio de Janeiro)

Sexta, sábado e dias 25 e 26/4

Gilberto Gil - Allianz Parque (São Paulo) ESGOTADO NO DIA 26

Sábado

Ben Harper & The Innocent Criminals e Donavon Frankenreiter - Arena White Hall (no Jockey Club do Paraná - Curitiba)

Uriah Heep - Ópera de Arame (Curitiba)

Black Coffee - Arca (São Paulo)

Samael e Suffocation - Carioca Club (São Paulo)

Silent Planet - City Lights (São Paulo)

Drug Church - Jai Club (São Paulo)

Tim Music São Paulo (Mano Brown convida Rashid, e Ludmilla convida Martinho da Vila no sábado; Ferrugem convida Criolo; e Ivete Sangalo + Iza no domingo) - Parque Ibirapuera (São Paulo) GRÁTIS

Festival Isso é Samba! (Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Fundo de Quintal convida Sombrinha + Ronaldinho + Cleber Augusto; Leci Brandão, Marquinhos Sensação, Samba do Tatu e Pagode da 27) - Parque Villa Lobos (São Paulo)

Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto - Vibra (São Paulo)

Luísa Sonza - Espaço Unimed (São Paulo)

Demônios da Garoa - Blue Note SP (São Paulo)

Paulo Ricardo - Garibaldi (Avaré - SP)

Maurício Manieri - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

The Buena Vista Social Orchestra - Teatro Boa Vista (Recife)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC) - Rock & Ribs (Recife)

Festival Playlist (Limão com Mel, Magníficos, Mastruz com Leite, Joelma e outros) - Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco (Ollinda -PE)

Ancient - Caverna Tock Pub (Belo Horizonte)

Jorge & Mateus - show da turnê de 20 anos de carreira - Arena BRB Mané Garrincha (Brasília)

Roupa Nova - Teatro Ulysses Guimarães (Brasília)

O Teatro Mágico, com participação de Jeff Coffin (saxofonista da Dave Matthews Band) e Móveis Coloniais de Acaju - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Antuérpia Rock Festival (Nando Reis, Blitz e Biquini) - Terrazzo (Juiz de Fora - MG)

Di Ferrero - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Espaço Flor de Lis (Criciúma - SC)

Jorge Vercillo - Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre)

Duquesa - Opinião (Porto Alegre)

Nostalgia (Dubdogz e outros) - Marina Navegantes São João (Porto Alegre)

Sábado e domingo

Tuyo, com participação de Luedji Luna - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Taka Moriuchi, do ONE OK ROCK, que se apresenta no domingo em São Paulo Imagem: Jeremychanphotography/Getty Images

Domingo