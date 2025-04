Arnaldo Antunes estreia show com nova banda e parcerias no Queremos

Após apresentar o repertório do novo disco em clima de ensaio aberto no Sesc Pompeia, em março, Arnaldo Antunes estreia oficialmente o show de "Novo Mundo" nesta sexta-feira (11), no Circo Voador, dentro da programação do Queremos! Festival.

O cantor divide a noite com Sophia Chablau e Felipe Vaqueiro, na primeira edição do festival com datas e palcos espalhados por diferentes pontos do Rio de Janeiro.

Pensado para ser mais "pesado e dançante", "Novo Mundo" marca uma guinada na sonoridade de Arnaldo. "Acabou sendo uma renovação, após excursionar por três anos só com piano", disse o artista ao TOCA.

A nova fase se reflete também na formação inédita da banda, que reúne o pianista Vitor Araújo — parceiro no disco e na turnê "Lágrimas no Mar" — e o guitarrista Kiko Dinucci, além de nomes já habituais em seus palcos, como Curumin, Betão Aguiar e Chico Salem.

O álbum chega carregado de participações especiais. Na faixa-título, Arnaldo divide os vocais com o rapper baiano Vandal. "Me identifiquei com a maneira de ele cantar, berrado. Parece como eu cantava no começo dos Titãs", contou. A música abre o disco — e deve também abrir os trabalhos no Circo Voador.

Imagem: Leo Aversa/Divulgação

Há ainda duetos com nomes como Ana Frango Elétrico e Marisa Monte. Sobre a parceira de longa data, Arnaldo diz: "Nossas vozes juntos parece que já tem uma identidade, que já faz parte do inconsciente coletivo. Nessa música nova, eu quis uma canção em que o sol fosse o narrador".

Um dos encontros mais celebrados do disco é com David Byrne. As músicas "Body Corpo" e "Não Dá Pra Ficar Parado Aí na Porta" nasceram ao longo de um ano de trocas de e-mails entre os dois. "Eu mandava algumas fagulhas e ele respondia. Eu nem tenho WhatsApp", brinca Arnaldo.

"Novo Mundo" estreia no Rio, mas a conexão com o público já começou em São Paulo. No Sesc Pompeia, Arnaldo apresentou as novas faixas no chão, entre o público — como quem testou o terreno de um mundo recém-inaugurado.

Serviço:

Queremos! Festival 2025



Sexta-feira, 11 de abril

Local: Circo Voador - Rua dos Arcos, s/n, Lapa

Horário: 21h

Atrações: Arnaldo Antunes lançando "Novo Mundo", com abertura de Sophia Chablau e Felipe Vaqueiro

Sábado, 12 de abril

Local: Marina da Glória - Av. Infante Dom Henrique, s/n, Glória

Horário: 16h

Atrações: Liniker, Nabiyah Be, Anelis Assumpção e Yago Oproprio

Domingo, 13 de abril

Local: Teatro Casa Grande - Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon

Horário: 18h

Atrações: Amaro Freitas e Hermano Gutiérrez