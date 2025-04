Lendário Montreux Jazz Festival terá Seu Jorge, Anavitória e Neil Young

Se os festivais de música continuam sendo uma tendência global, alguns eventos já fazem parte da história. O Montreux Jazz Festival, realizado anualmente na Suíça desde 1967, é um desses clássicos e está prestes a completar 60 edições. Mas já em 2025, a 59ª edição se antecipa com um line-up impressionante, reunindo lendas, novidades e encontros inesperados.

Entre os dias 4 e 19 de julho de 2025, a cidade de Montreux recebe às margens do Lago Léman, ícones como Neil Young, Diana Ross e Chaka Khan. Os brasileiros marcam presença com apresentação de Anavitória e Seu Jorge.

Quem está na programação?

O festival mistura com naturalidade artistas históricos e nomes em alta na cena contemporânea. No Lake Stage, destaque para Chaka Khan, que celebra seus 50 anos de carreira em dois shows distintos, incluindo um tributo a Quincy Jones. Outros nomes poderosos incluem Neil Young, Diana Ross, Jamie xx, Bloc Party, The Black Keys, Alanis Morissette, J Balvin, Trueno, Santana e FKA Twigs.

Já o Casino Stage, mais intimista e com vibe acústica, aposta em encontros refinados e vozes emocionantes. A música brasileira marca presença com Anavitória e Seu Jorge, dividindo a noite do dia 5 de julho. Também se apresentam artistas como James Blake (em versão solo piano), Jorja Smith, Beth Gibbons, Max Richter, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade e Leon Bridges.

A dupla Anavitória é uma das principais atrações do Festivalzinho, que acontece no sábado, em São Paulo Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Confira a programação completa:

Lake Stage

04/07 - Chaka Khan & Friends / Chaka Khan (50 anos de carreira)

05/07 - Trueno / J Balvin

06/07 - Neil Young and The Chrome Hearts

07/07 - Royel Otis / Noah Kahan

08/07 - London Grammar / RÜFÜS DU SOL

09/07 - Jade / RAYE

10/07 - Celeste / Lionel Richie

11/07 - Diana Ross

12/07 - Yseult / Laylow

13/07 - Jamie xx / FKA Twigs

14/07 - Bloc Party / Pulp

15/07 - Benson Boone / Sam Fender

16/07 - The Kenny Wayne Shepherd Band (c/ Bobby Rush) / Joe Bonamassa

17/07 - Hermanos Gutiérrez / The Black Keys

18/07 - Santana

19/07 - Sigrid / Alanis Morissette

Casino Stage

04/07 - Sienna Spiro / James Blake (solo piano)

05/07 - Anavitória / Seu Jorge

06/07 - Brandi Carlile

07/07 - Samara Joy / Dianne Reeves

08/07 - Leon Thomas / Jorja Smith

09/07 - Solann / Waxx & guests

10/07 - Blanco White / Beth Gibbons

11/07 - I Am Roze / Shaboozey

12/07 - Arooj Aftab / Max Richter

13/07 - Peter Cat Recording Co. / Leon Bridges

14/07 - Fujii Kaze / Finneas

15/07 - Jorge Drexler / Natalia Lafourcade

16/07 - Yoa / Saint Levant

17/07 - Nubya Garcia / Ezra Collective

18/07 - Cazriel & Paco Amoroso / Nathy Peluso

19/07 - Christian Sands Trio / Avishai Cohen Quintet

Ca7riel & Paco Amoroso no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Tomzé Fonseca/AgNews

Ingressos e mais

A pré-venda exclusiva para membros do Montreux Jazz começa nesta quarta-feira (10).

As vendas gerais abrem no dia 11 de abril, ao meio-dia (horário local). Os ingressos e a programação estão disponíveis no site oficial: montreuxjazzfestival.com