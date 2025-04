Emicida, Os Garotin e Ana Castela: veja os indicados ao Prêmio BTG Pactual

O Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira revelou os indicados da edição de 2025 nesta quarta-feira (9), em um evento realizado no icônico Museu de Arte de São Paulo (MASP). Emicida, Ana Castela, Zeca Pagodinho, Marcelo D2, Os Garotin, Liniker, Rachel Reis e a revelação Grelo estão entre os principais indicados.

A noite contou com apresentações especiais em homenagem a Chitãozinho & Xororó, dupla escolhida como homenageada desta edição. Eles dividiram o palco com novos nomes da música brasileira, como Marina Sena, Jota.Pê, Agnes Nunes, Juliana Linhares, Fitti, Mari Jasca e Daíra.

Dividido em 28 categorias, o prêmio contempla uma ampla variedade de gêneros — do rap ao erudito, passando por samba, funk, rock, sertanejo, reggae, pop e MPB. A premiação acontece no dia 4 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Confira os indicados:

RAP / TRAP

Artista

BNegão

Duquesa

Emicida

MV Bill

Yago Oproprio

Lançamento

Criolo, Dino d'Santiago, Amaro Freitas - Esperança (Produzido por: Criolo e Nave)

Emicida - Acabou, mas tem... (Produzido por: Emicida e Damien Seth)

Marcelo D2, SambaDrive - Direct-to-Disc (Produzido por: Mario Caldato Jr.)

MV Bill - Na Visão do Morador (Produzido por: Mortão e DJ Caique)

Yago Oproprio - OPROPRIO (Produzido por: Patricio Sid)

A paraense Dona Onete concorre duas vezes na categoria Raízes Imagem: Divulgação/AndreSeitti/ItauCultural

RAÍZES

Artista

Alceu Valença

Dona Onete

Elba Ramalho

Joelma

Samba de Coco Raízes de Arcoverde

Lançamento

Alceu Valença - Bicho Maluco Beleza - É Carnaval (Produzido por: Tovinho)

Dona Onete - Bagaceira (Produzido por: Assis Figueiredo e Marcos Sarrazin)

Elba Ramalho - Isso Quer Dizer Amor (Produzido por: Luã Yvys)

J. Velloso, Recôncavo Experimental - J. Velloso e Recôncavo Experimental (Produzido por: Gustavo Caribé)

Mariana Aydar, Mestrinho - Mariana e Mestrinho (Produzido por: Tó Brandileone)

REGGAE

Artista

Armandinho

Dasplanta

Mukambu

Nubia

Planta e Raiz

Lançamento

Armandinho - Desses Olhos Tenho Medo (Produzido por: Armandinho)

Céu, RDD - Coração Âncora (Produzido por: RDD)

Gustah, Julian Marley, Rael - Love To Jah (Produzido por: Gustah)

Mukambu - Do Gueto ao Kilombo (Produzido por: AquaHertz)

Nubia - Sabores (Produzido por: Sandoval Filho)

REVELAÇÃO

Grelo

Joyce Alane

Os Garotin

Rachel Reis

Sued Nunes

Os Garotin e Liniker concorrem ao prêmio na categoria Pop Imagem: Divulgação

POP

Artista

Céu

Liniker

Melly

Os Garotin

Tássia Reis

Lançamento

Céu - Novela (Produzido por: Adrian Younge, Pupillo e Céu)

Liniker - CAJU (Produzido por: Liniker, Fejuca e Gustavo Ruiz)

Melly - Amaríssima (Produzido por: Melly, DEEKAPZ, Theo Zagrae, Marcelo Delamare, Zamba, Tainã, Panda, Ícaro Santiago e Manigga)

Os Garotin - OS GAROTIN DE SÃO GONÇALO (Produzido por: Julio Raposo e Moodstock Music)

Tássia Reis - Topo da Minha Cabeça (Produzido por: Barba Negra, Felipe Pizzutiello, Kiko Dinucci, Evehive e Fejuca)

SAMBA

Artista

Alcione

Jorge Aragão

Mart'nália

Martinho da Vila

Zeca Pagodinho

Lançamento

Alcione - Marra de Feroz (Produzido por: Pretinho da Serrinha)

Antônio Neves - Deixa Com a Gente (Produzido por: Antônio Neves)

Mart'nália - Pagode da Mart'nália (Produzido por: Luiz Otávio, Marcia Alvarez e Marcus Preto)

Martinho da Vila - Violões e Cavaquinhos (Produzido por: Celso Filho, Martinho Filho (Pinduca) e Gabriel Lucchini)

Zeca Pagodinho - Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) (Produzido por: Paulão 7 Cordas e Pretinho da Serrinha)

Black Pantera se apresenta no festival Rock In Rio em 2024 Imagem: Divulgação/Rock InRio

ROCK

Artista

Black Pantera

Carne Doce

CPM22

Fresno

João Gordo

Lançamento

Ana Carolina - Ana Canta Cássia - Vol. 1 (Ao Vivo) (Produzido por: Ana Carolina)

Black Pantera - PERPÉTUO (Produzido por: Rafael Ramos)

Pitty - ACNXX Ao Vivo em Salvador (Produzido por: Rafael Ramos)

Planet Hemp - BASEADO EM FATOS REAIS: 30 ANOS DE FUMAÇA (Ao Vivo) (Produzido por: Daniel Ganjaman e Planet Hemp)

Titãs - Microfonado (Produzido por: Rick Bonadio e Sergio Fouad)

INSTRUMENTAL

Artista

Amaro Freitas

Carlos Malta

Hamilton de Holanda Trio

Hermeto Pascoal

Yamandú Costa

Lançamento

Amaro Freitas - Y'Y (Produzido por: Amaro Freitas, Laercio Costa e Vinicius Aquino)

Clube do Balanço - Cadê Tereza? (Produzido por: Bruno Bona)

Hermeto Pascoal - Pra Você, Ilza (Produzido por: Fábio Pascoal)

Roberto Barreto, Manoel Cordeiro, Pupillo - Estado de Espírito (Produzido por: Pupillo)

Yamandú Costa - Ida e Volta (Produzido por: Yamandú Costa)

Cantor Grelo ganhou na categoria Arrocha do Ano no Prêmio Multishow em 2024 Imagem: Divulgação/Instagram

ROMÂNTICA

Artista

Alice Caymmi

Grelo

Odair José

Roberta Miranda

Simone Mendes

Lançamento

Alice Caymmi - O Amor (El Amor) (Produzido por: Diogo Strausz)

Grelo - É o Grelo (Produzido por: De Angelo)

Odair José - Seres Humanos (e a Inteligência Artificial) (Produzido por: Junior Freitas)

Roberta Miranda - Infinito, Ep.1 (Ao Vivo) (Produzido por: Roberta Miranda)

Simone Mendes - Cantando Sua História (Ao Vivo/ Vol.1 e Vol.2) (Produzido por: Eduardo Pepato)

MPB

Artista

Alaíde Costa

Dori Caymmi

João Bosco

Jota.Pê

MPB4

Lançamento

Alaíde Costa - E o Tempo Agora Quer Voar (Produzido por: Marcus Preto, Pupillo e Emicida)

Caetano Veloso, Maria Bethânia - Fé (Ao Vivo) (Produzido por: Lucas Nunes)

Dori Caymmi - Prosa & Papo (Produzido por: Jorge Helder)

Jota.Pê - Se o Meu Peito Fosse o Mundo (Produzido por: Felipe Vassão, Rodrigo Lemos e Marcus Preto)

MPB4 - 60 Anos de MPB (Produzido por: Miltinho e Paulo Malaguti Pauleira)

FUNK

Artista

Deize Tigrona

MC Kevin o Chris

PEDRO SAMPAIO

Torya

Valesca Popozuda

Lançamento

Deize Tigrona - Não Tem Rolê Tranquilo (Produzido por: Larinhx, KD Soundsystem, BADSISTA, Iasmin Turbininha e Boogarins)

DENNIS, Ana Castela, Mc Gw - RAM TCHUM (Produzido por: DENNIS)

Jup do Bairro, Maria Alcina, Pagode da 27 - Amor de Carnaval (Produzido por: FUSO!)

LUDMILLA, WIU, MC Kevin o Chris - Sua Preferida (Produzido por: MC Kevin o Chris, LUDMILLA e KOSTA)

PEDRO SAMPAIO - ASTRO (Produzido por: PEDRO SAMPAIO, Delano, Rafinha RSQ, DJ TOPO e Pedro Breder)

Ana Castela em seu rancho em Londrina, durante gravação de "Herança Boiadeira", em 2024 Imagem: Sergio Ranalli/UOL

SERTANEJO

Artista

Ana Castela

João Gomes

Lauana Prado

Rionegro & Solimões

Zezé Di Camargo

Lançamento

Ana Castela - Herança Boiadeira (Ao Vivo) (Produzido por: Cleyton Pekois e Eduardo Godoy)

João Gomes - Vaquejada Tá na Moda (Produzido por: Arine Music)

Jorge & Mateus - Check-In (Ao Vivo) (Produzido por: Dudu Borges)

Lauana Prado - Transcende (Ao Vivo) Vol. 1 (Produzido por: Eduardo Pepato)

Rionegro & Solimões - Rionegro e Solimões em Uberlândia (Produzido por: Júnior Melo)

ESPECIAIS - Lançamento Eletrônico

Beagle Bonnie, DJ Noé - The Mad Wizard's Sampler (Produzido por: Beagle Bonnie e DJ Noé)

Bixiga 70, DJ Mam - 100% 13 (Produzido por: DJ Mam)

Dre Guazelli - Know It (Produzido por: Dre Guazelli)

Jadsa, João Milet Meirelles, TAXIDERMIA - Vera Cruz Island (Produzido por: Jadsa, João Milet Meirelles e Maíra Morena)

Mulú, DUDA BEAT - MTG CHIHIRO (Produzida por: Mulú)

ESPECIAIS - Lançamento em Língua Estrangeira

Anelis Assumpção - Encore Un Tour (Produzido por: Anelis Assumpção, Saulo Duarte, Klaus Sena)

Anitta - Funk Generation (Produzido por: Márcio Arantes, DJ Gabriel do Borel, Tropkillaz, Brabo, Diplo, Julia Lewis e DJ GBR)

Caetano Veloso - La Mer (Produzido por: Caetano Veloso e Lucas Nunes)

IZA - Cry Me a River (Produzido por: Nani Palmeira e Reno Duarte)

Silvia Machete - Invisible Woman (Produzido por: Lalo Brusco)

ESPECIAIS - Lançamento Erudito

Alexandre Guerra, André Micheletti, Knut Andreas, Orquestra Sinfônica de Piracicaba - Concerto Místico Para Cello e Orquestra (Produzido por: Alexandre Guerra)

Orquestra Ouro Preto, Maestro Rodrigo Toffolo, Tim Rescala - Auto da Compadecida, a Ópera (Produzido por: Rodrigo Toffolo)

Orquestra Petrobras Sinfônica, Heitor Villa-Lobos, Felipe Prazeres - Canções do Guia Prático, Vol.2 (Produzido por: Marcos Souza)

Orquestra Sinfônica Brasileira - Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras N.8 (Ao Vivo) (Produzido por: Orquestra Sinfônica Brasileira)

Quinteto Villa-Lobos - Sempre (Produzido por: Quinteto Villa-Lobos)

ESPECIAIS - Projeto Especial

Luiz Melodia - Pérolas Negras - Um Tributo A Luiz Melodia (Produzido por: MAHMUNDI e JOSEFE)

Orquestra Frevo do Mundo, Pupillo, Davi Moraes - Moraes É Frevo (Produzido por: Pupillo, Davi Moraes)

Rita Lee, Roberto De Carvalho - Voando (Nel Blu Dipinto Di Blu) (Produzido por: Roberto De Carvalho)

Sabotage 50 (Produzido por: Zegon e Tejo Damasceno)

Vários Intérpretes - O Auto da Compadecida 2 (Trilha Sonora do Filme) (Produzido por: João Falcão, Ricco Viana e Carlinhos Borges)

Projeto Audiovisual

Dora Morelenbaum - A Melhor Saída (Dirigido por: Maria Cau Levy e Caio Mazzilli)

Emicida - Acabou, mas tem... (Dirigido por: Pedro Conti e Diego Maia)

Erasmo Carlos, Rubel, Emicida - Erasmo Esteves (Tijuca Maluca) (Dirigido por: Artur Miranda)

Rita Lee, Roberto De Carvalho - Voando (Nel Blu Dipinto Di Blu) (Dirigido por: Otávio Juliano e Luciana Ferraz)

O Terno ft. Devendra Banhart & Shintaro Sakamoto - Volta e Meia (Dirigido por: Tim Bernardes e Filipe Franco)