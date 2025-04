Guitarrista do Slayer Kerry King curte ter a própria banda: 'Nada de divas'

Quando os fãs veem o guitarrista americano Kerry King disparando no palco riffs brutais, seja à frente da icônica banda Slayer ou então de seu recém-lançado projeto solo, muito provavelmente imaginam que sua personalidade corresponde ao visual provocador e infernal. Nada mais longe da verdade. "Não acredito em Satã. Escrevo sobre ele porque gera ótimas canções", disse, aos risos, em entrevista ao TOCA.

O que ele disse

Durante sua passagem pelo Brasil na última semana, ao longo da qual divulgou o disco "From Hell I Rise" e também o seu vindouro show como uma das atrações do festival Bangers Open Air, King mostrou bom humor. Mesmo por trás dos onipresentes óculos escuros, rapidamente a "cara de mau" se desfazia com o sorriso e simpatia que dedicava a cada um dos fãs que encontrou nos corredores das entrevistas que concedeu ou nas visitas que fez à tradicionais points roqueiros de São Paulo, como a Galeria do Rock.

"Se alguém olha pra mim, eu sou um cara como você. Só aprendi a tocar guitarra, me juntei com outros caras e comecei a fazer músicas legais", afirma ele. "Eu sempre tento cuidar dos fãs, quando eu os encontro no aeroporto, no shopping, tanto faz. Quero que a experiência deles seja boa. Significa muito pra eles, vão contar pros amigos, criar boas histórias para a comunidade".

Depois de uma última passagem por aqui em 2019, na turnê de despedida do Slayer, o guitarrista se diz empolgado por este retorno, por conhecer o calor da audiência brasileira. "Eu amo vir pra América do Sul e não queria que tivesse demorado seis anos. Acho que vai ser incrível. Nenhum dos caras da banda já experimentou o que é estar comigo tocando na América do Sul. E vocês vão enlouquecer. Eu sei."

Os tais "caras" a quem ele se refere são uma formação de pesos pesados que o acompanha nesta jornada que agora carrega seu nome: o vocalista Mark Osegueda (Death Angel), o guitarrista Phil Demmel (Vio-lence, ex-Machine Head), o baixista Kyle Sanders (ex-Hellyeah) e o baterista Paul Bostaph (seu ex-parceiro de Slayer). Embora reforce que o grupo todo é incrível ao fazer um show que qualquer fã do Slayer apreciaria ("e com um cara a mais no palco"), Kerry pede uma dose extra de atenção para Kyle.

O que eu costumo dizer pra quem vai nos ver ao vivo é: fique ligado no Kyle [Sanders]. Você vai se divertir. Todos dão tudo de si, mas Kyle não para. Kerry King

Kerry King durante show em Detroit (EUA) no dia 30 de janeiro de 2025 Imagem: Scott Legato/Getty Images

Outro destaque, segundo ele, é o vocalista —que, aliás, esteve no Brasil em 2024, com o Death Angel, no palco do mesmo Summer Breeze (que só mudou de nome). "Mark está ainda mais intenso nesta banda. Nunca o ouvi cantando assim. Quando saímos em turnê, até disse pra ele: 'Você consegue reproduzir isso ao vivo, certo? Não quero você destruindo a sua voz'. Fiquei bastante orgulhoso."

Kerry parece bastante relaxado com este novo trabalho que, segundo ele, mistura todas as suas principais influências, o que o inspira nestas últimas quatro ou cinco décadas. "Tem thrash, tem coisas que soam Black Sabbath, tem punk. Tudo que criou o que eu sou está ali."

E fazer isso com um novo time soa ainda mais particularmente divertido, porque ele conta que escolheu estes músicos a dedo, tendo um recorte bem específico em mente. "A coisa que eu procurei, antes de tudo, antes de pensar em quão bons músicos eles são, foi que eles tinham que ser meus bons amigos".

Ele reforça que passou por tanta coisa na vida e agora é hora de se divertir. "Claro que eu me diverti com o Slayer, no começo. Mas, depois de 40 anos, as pessoas amadurecem de jeitos diferentes. Pessoas crescem diferentes, tudo bem, temos uma empresa juntos chamada Slayer."

Para esta nova banda, quis caras que fossem próximos de mim. Nada de divas, sem drama nos bastidores. E todos nós nos divertimos juntos nos dias de folga. Tem uma camaradagem de verdade, do tipo que eu não tinha há muito tempo. Kerry King

Kerry King se apresenta em show no Emo's Austin no dia 14 de fevereiro de 2025 Imagem: Rick Kern/Getty Images

Este espírito de companheirismo, aliás, é o que Kerry King acredita ser o grande segredo por trás da longevidade do heavy metal, que o faz ser venerado ao mesmo tempo por cinquentões ou jovens descabelados ainda no ensino médio. "Eu acho que no metal, não importa qual o tipo de metal, a comunidade é muito mais unida, os fãs estão muito mais conectados do que fãs de outros estilos musicais", opina.

[O metal] É uma coisa de família. A comunidade se regenera, se recicla. Nesta turnê, tenho visto pessoas que estão lá desde o meu primeiro disco. Vejo adolescentes. Vejo pessoas de diferentes partes do planeta. Porque este tipo de música é muito verdadeiro. Kerry King

Bangers Open Air

Quando: de 2 a 4 de maio

Onde: Memorial da América Latina (av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo, SP)

Ingressos à venda no site do Clube do Ingresso.