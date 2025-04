Gilberto Gil chega a São Paulo para maior etapa de sua turnê de despedida

Gilberto Gil está em turnê de despedida dos palcos e, apesar de ter seis shows no Rio de Janeiro (quatro já realizados) na agenda, é em São Paulo, com início neste fim de semana, que ele chega à maior etapa do adeus. O cantor e compositor se apresenta na sexta e no sábado no Allianz Parque; e tem mais dois shows extras marcados no estádio, nos dias 25 e 26.

Para as quatro datas, que devem somar um público de cerca de 180 mil pessoas, restam ingressos apenas em alguns setores. Denominada 'Tempo Rei', essa última turnê de Gil o deixa na estrada até novembro, passando por estádios como Mangueirão (em Belém) e Beira Rio (Porto Alegre), no segundo semestre, mas nada que se compare ao que reunirá de público em São Paulo.

Gil tem apresentado surpresas a cada show. Na estreia, em Salvador, no mês passado, ele cantou 'Cálice', clássico de Chico Buarque, e manteve a canção nos shows seguintes. Também homenageou a filha Preta Gil.

Os shows no Rio de Janeiro, na sequência, tiveram, entre outras surpresas, participações de Marisa Monte, Lulu Santos, Anitta e Caetano Veloso.

O repertório básico dos shows da turnê tem mais de 30 músicas. Inclui desde temas como 'Eu Só Quero um Xodó' e 'Domingo no Parque' até 'Sítio do Picapau Amarelo'. Para repassar no palco sua carreira, Gil tem feito apresentações com cerca de 2h30 de duração.

'Tempo Rei' - Gilberto Gil

Allianz Parque (São Paulo)

Sexta, sábado e dias 25 e 26

Vendas: Eventim

Tim Music reúne Ivete, Ludmilla, Mano Brown e Ferrugem no Ibirapuera

Cada vez mais procurado pelas produtoras para abrigar shows de todos os gêneros, o Parque Ibirapuera, em São Paulo, sedia o Tim Music, no sábado e no domingo. No festival patrocinado pela operadora de telefonia móvel, Mano Brown convida Rashid, e Ludmilla, Martinho da Vila, no primeiro dia. No domingo, Ferrugem convida Criolo; e o show de encerramento junta Ivete Sangalo e Iza no palco, encontro visto também no Rock in Rio de 2024 (foto). É grátis, mas vale checar se ainda há ingressos, previamente distribuídos, disponíveis.

Parque Villa-Lobos tem festival com astros do samba no sábado

Em outro espaço aberto de São Paulo muito procurado para shows, o festival Isso É Samba! toma o Parque Villa-Lobos, no sábado. O lineup reúne astros do gênero e promove encontros. Jorge Aragão (foto) é o headliner. Outra atração é o cantor Diogo Nogueira. Já os veteranos do Fundo de Quintal celebram seus 45 anos de carreira e convidam ao palco os ex-integrantes Sombrinha, Ronaldinho e Cleber Augusto. Completam o elenco Leci Brandão, Marquinhos Sensação, Samba do Tatu, Pagode da 27, Thiago Bispo e Grupo Façanha.

Fióti sobre Emicida: 'Não fomos preparados para lidar com ascensão econômica'

Jão diz que falou antes da hora sobre pausa: 'Não tem nada de profundo'

Se você quiser ter uma boa voz, tem que beber esperma de cobra Jessica Simpson, cantora revelou que utiliza a 'iguaria' por sugestão de seu professor de voz

Playlist

Ouça canções que estão no repertório dos shows da turnê de despedida de Gilberto Gil. A seleção inclui músicas de várias fases da trajetória do cantor e compositor de 82 anos. Ouça

David Guetta completa lineup do Tomorrowland

Faltava um nome no lineup do Tomorrowland Brasil, e quem completa a lista de atrações é David Guetta. O top DJ francês se apresenta no primeiro dia. Com seis palcos, a edição 2025 do megafestival de música eletrônica acontece de 10 a 12 de outubro no Parque Maeda, em Itu (SP). Armin van Buuren, Axwell, Dimitri Vegas, Nicky Romero, Steve Aoki e Vintage Culture estão entre os confirmados.

Balaclava Fest terá Stereolab e Yo La Tengo

Stereolab será o headliner do Balaclava. A banda anglo-francesa comandada por Laetitia Sadier (foto) encabeça a edição 2025 do festival. Realizado há 15 anos, o evento terá também Yo La Tengo, Geordie Greep (da banda black midi) e Fcukers, além dos artistas nacionais Jovens Ateus, Gab Ferreira e Walfredo em Busca da Simbiose. Os shows serão realizados no Tokio Marine Hall, em São Paulo, no dia 9 de novembro.

Ben Harper começa sua nova turnê no Brasil

Após marcar shows no Brasil e precisar cancelar devido à pandemia do coronavírus, em 2020, Ben Harper começa no sábado turnê que passa por quatro cidades do país. O músico dos EUA toca em Curitiba, no Jockey Club. Depois segue para São Paulo, onde se apresenta na terça, no Vibra. A passagem pelo Brasil ainda inclui Florianópolis (dia 18/04) e Rio de Janeiro (19/04). Donavon Frankenreiter abre os quatro shows.

PROGRAME-SE

Quinta

Incubus - Espaço Unimed (São Paulo)

Ancient - Jai Club (São Paulo)

Hermanos Gutiérrez - Casa Natura Musical (São Paulo) ESGOTADO

Uriah Heep - Opinião (Porto Alegre)

Quinta, sexta e sábado

Fortaleza Extreme Festival ( Samael, Suffocation e outros na quinta; Dave Evans, Bruno Sutter e outros na sexta; Ratos de Porão, Sangue de Bode e outros no sábado) - Ophera Music (Fortaleza)

Quinta, sexta, sábado e domingo

Queremos Festival (Luedji Luna canta Sade, e Yaya Bey na quinta; Arnaldo Antunes e Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro na sexta; Liniker, Anelis Assumpção , Yago Oproprio e Nabiyah Be no sábado; Hermanos Gutiérrez e Amaro Freitas no domingo) - Vivo Rio (quinta), Circo Voador (sexta), Marina da Glória (sábado) e Teatro Casa Grande (domingo, todos no Rio de Janeiro)

Sexta

Uriah Heep - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Yves - Vip Station (São Paulo)

Rogério Skylab - Carioca Club (São Paulo)

Pe Lanza convida Alexia - Jai Club (São Paulo)

Ancient - Mirage (Limeira - SP)

Xande de Pilares - Paço Municipal (Santo André - SP) GRÁTIS

Fresno - Sesc Jundiaí (Jundiaí - SP)

Paulo Ricardo - Expo Boulevard (Campinas - SP)

Samael + Suffocation - Armazém 14 (Recife)

+ - Armazém 14 (Recife) Hermanos Gutiérrez - Ópera de Arame (Curitiba)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Centro Serra (Lages - SC)

Roupa Nova - Teatro da PUC (Goiânia)

Marcelo Rubens Paiva e Lost in Translation - Blue Note RJ (Rio de Janeiro)

Sexta e sábado

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Araújo Vianna (Porto Alegre)

Sexta e dia 18/4

Boca Livre - Blue Note SP (São Paulo)

Sexta, sábado e domingo

Clássicos do Brasil ( Raimundos , Marcelo Falcão, Marcão Britto e Thiago Castanho - Charlie Brown, Jr. 30 Anos; e Mundo Livre S/A na sexta; Vanessa da Mata, Paralamas e Samuel Rosa no sábado; Alcione, Diogo Nogueira e Maria Rita no domingo) - Classic Hall (Recife)

, Marcelo Falcão, Marcão Britto e Thiago Castanho - Charlie Brown, Jr. 30 Anos; e Mundo Livre S/A na sexta; Vanessa da Mata, e Samuel Rosa no sábado; Alcione, Diogo Nogueira e Maria Rita no domingo) - Hall (Recife) Circuito Sesc Jazz & Blues (DJ Breno, Dudu Lima & Victor Biglione, e Josiel Konrad no dia 11; a sexta Flávio Guimarães Blues Band, Rodrigo Blues Rock Experience, Lorenzo Thompson & Bruno Marques Band, e outros no dia 12; Tamara Peterson & Prado Brothers Band, e outros no dia 13) - Paraty (RJ) GRÁTIS

Sexta, sábado, e dias 25 e 26/4

Gilberto Gil - Allianz Parque (São Paulo) ESGOTADO NO DIA 26

Sábado

Ben Harper & The Innocent Criminals e Donavon Frankenreiter - Arena White Hall (no Jockey Club do Paraná - Curitiba)

Uriah Heep - Ópera de Arame (Curitiba)

Black Coffee - Arca (São Paulo)

Samael e Suffocation - Carioca Club (São Paulo)

Silent Planet - City Lights (São Paulo)

Drug Church - Jai Club (São Paulo)

Tim Music São Paulo (Mano Brown convida Rashid, e Ludmilla convida Martinho da Vila no sábado; Ferrugem convida Criolo; e Ivete Sangalo + Iza no domingo) - Parque Ibirapuera (São Paulo) GRÁTIS

Festival Isso é Samba! (Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Fundo de Quintal convida Sombrinha + Ronaldinho + Cleber Augusto; Leci Brandão, Marquinhos Sensação, Samba do Tatu e Pagode da 27) - Parque Villa Lobos (São Paulo)

Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto - Vibra (São Paulo)

Luísa Sonza - Espaço Unimed (São Paulo)

Demônios da Garoa - Blue Note SP (São Paulo)

Paulo Ricardo - Garibaldi (Avaré - SP)

Maurício Manieri - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

The Buena Vista Social Orchestra - Teatro Boa Vista (Recife)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC) - Rock & Ribs (Recife)

Festival Playlist (Limão com Mel, Magníficos, Mastruz com Leite, Joelma e outros) - Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco (Olinda -PE)

Ancient - Caverna Tock Pub (Belo Horizonte)

Jorge & Mateus - show da turnê de 20 anos de carreira - Arena BRB Mané Garrincha (Brasília)

Roupa Nova - Teatro Ulysses Guimarães (Brasília)

O Teatro Mágico, com participação de Jeff Coffin (saxofonista da Dave Matthews Band) e Móveis Coloniais de Acaju - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Antuérpia Rock Festival (Nando Reis, Blitz e Biquini) - Terrazzo (Juiz de Fora - MG)

Di Ferrero - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Espaço Flor de Lis (Criciúma - SC)

Jorge Vercillo - Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre)

Duquesa - Opinião (Porto Alegre)

Nostalgia (Dubdogz e outros) - Marina Navegantes São João (Porto Alegre)

Sábado e domingo

Tuyo, com participação de Luedji Luna - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Domingo

One OK Rock - Espaço Unimed (São Paulo)

Flávio Venturini - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Camisa de Vênus - Carioca Club (São Paulo)

Arena Hardcore (Dead Fish, Rancore, Gloria, Pense, Garage Fuzz, Bayside kings e Sugar Kane) - Arena Club (Santos - SP)

Uriah Heep - Mister Rock (Belo Horizonte)

Ancient - Basement Cultural (Curitiba)

Silent Planet - Belvedere (Curitiba)

Tiquequê - Teatro Amrigs (Porto Alegre)

Terça

Ben Harper & The Innocent Criminals e Donavon Frankenreiter - Vibra (São Paulo)

Vanessa Moreno, com participação de João Cavalcanti e Matheus Pessanha - Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa (Rio de Janeiro)

The Buena Vista Social Orchestra - BeFly Minascentro (Belo Horizonte)

Quarta

Arena of Rock (Scorpions, Judas Priest e Europe) - Arena BRB Mané Garrincha (Brasília)

Tindersticks - Auditório Símon Bolivar (São Paulo)

One or Eight - Teatro Gamaro (São Paulo)

Juliana Linhares, com participação de Letrux - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Andrés Calamaro - Opinião (Porto Alegre)

Quarta (16/4) e quinta (17/4)