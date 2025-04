Brasil vai ter internet por satélite da Starlink para celular? Ainda não

Várias páginas noticiaram recentemente que celulares poderão conectar-se à internet via satélite da Starlink. De fato, isso vai acontecer, só que apenas nos Estados Unidos e em alguns poucos países, num primeiro momento. Aqui no Brasil, não há nem previsão para autorização desse tipo de conexão, ainda que já tenha havido testes da tecnologia.

O que aconteceu

Starlink, empresa de internet por satélite do bilionário Elon Musk, começou a liberar em caráter de teste a conexão para clientes móveis dos EUA. Assinantes das principais operadoras do país (T-Mobile, AT&T e Verizon) têm realizado experimentos, gratuitos ou pagos, em que eles conseguem enviar SMS em áreas fora da cobertura de antenas convencionais.

A ideia é expandir para outros serviços, como voz e dados. Também está nos planos que a conexão seja usada como um serviço de emergência.

Conexão com satélites funciona apenas com smartphones que suportam a tecnologia. Alguns exemplos são iPhone 14 (ou superior, incluindo o recém-lançado 16e), Samsung A35, A36 SE, A54, A54, S21 (ou superior), além dos Z Flip 3 e Z Fold 3 (ou superior) e Motorola (o que inclui a linha G, Edge e razr mais atuais).

A Starlink diz que oferece o serviço para algumas operadoras dos EUA, Peru, Ucrânia, Suíça, Japão, Canadá e Austrália. Operadoras habilitadas estão disponíveis no site www.starlink.com/br/business/direct-to-cell.

E no Brasil, vai ter isso? Por enquanto, não. Em nota, a Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) diz que não há data para que esteja disponível essa conexão entre celulares e satélites.

A conexão direta entre satélites e celulares (chamada de D2D, Direct to Device) está sendo estudada em âmbito nacional, diz a agência. Em março, foram realizados os primeiros testes no país, no Estado do Maranhão, pelas operadoras Claro e Lynk. Foi possível realizar "conexões estáveis" de voz e dados em área sem cobertura de antenas de telefonia, segundo comunicado.

Não há ainda uma data para que as aplicações D2D estejam disponíveis comercialmente no Brasil. Paralelo a isso, a Starlink tem tentado aumentar sua constelação de satélites para expandir sua cobertura no Brasil. Em decisão recente, a Anatel solicitou 120 dias para analisar a solicitação da companhia.