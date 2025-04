Alternativos dos anos 1990, Stereolab e Yo La Tengo tocam no Balaclava 2025

O Balaclava Fest, promovido pela Balaclava Records, chega à sua 15ª edição consolidado como um marco da música alternativa na América do Sul. O evento será realizado em 9 de novembro, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, e contará com dois palcos e uma programação sem sobreposição de horários entre os shows, garantindo uma experiência imersiva ao público.

Quem vem

Stereolab, banda de avant-pop, formada em Londres em 1990, liderada pela cantora Lætitia Sadier Imagem: Sergione Infuso/Corbis

Dois nomes de peso da década de 1990 são os grandes destaques internacionais. A banda Stereolab, conhecida por misturar krautrock, jazz e bossa nova, retorna ao Brasil em meio ao lançamento de seu primeiro álbum de inéditas em 15 anos. Ao seu lado, o trio Yo La Tengo, em atividade há mais de quatro décadas, traz um repertório que transita por rock alternativo, noise pop e música experimental.

O cantor e músico inglês Geordie Greep se apresenta no palco do Circolo Magnolia, em Milão, em 9 de dezembro de 2024 Imagem: Elena Di Vincenzo/Getty Images

A programação internacional se completa com dois outros artistas de relevância contemporânea. Geordie Greep, ex-vocalista da banda britânica Black Midi, apresenta seu novo álbum solo, resultado de uma fusão criativa entre rock progressivo, samba e jazz, com participação de músicos brasileiros. Já o grupo nova-iorquino Fcukers promete um show enérgico com referências à house music dos anos 1990, trip hop e indie rock.

Shannon Wise do Fcukers se apresenta no Laneway Festival 2025 em 6 de fevereiro de 2025 em Auckland, Nova Zelândia Imagem: Dave Simpson/WireImage

Entre as atrações nacionais, três artistas do casting da Balaclava Records marcam presença. A banda Jovens Ateus, com seu pós-punk eletrônico de atmosfera melancólica, divide espaço com o pop moderno de Gab Ferreira e o projeto Walfredo em Busca da Simbiose, que transita entre MPB, dream pop e psicodelia.

Desde 2015, o Balaclava Fest já realizou quatorze edições, se consolidando como um dos principais eventos de música alternativa no Brasil. Ao longo dos anos, reuniu artistas de destaque tanto do cenário nacional quanto internacional, incluindo nomes como Dinosaur Jr., BadBadNotGood, Slowdive, Fleet Foxes, Warpaint, Kelela, Unknown Mortal Orchestra, American Football, Whitney, Alvvays, Crumb, Mac Demarco, RIDE, Deerhunter, Mercury Rev, Shame, Yuck, Mild High Club, Wild Nothing, Terno Rei, Ana Frango Elétrico, Elza Soares, Boogarins, Mahmundi, Luiza Lian e Tuyo.

Balaclava Fest 2025

Quando: domingo, 9 de novembro, a partir das 15h

Onde: Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo, próximo à estação João Dias - Linha 9 CPTM)

Classificação: 16+

Ingressos à venda no site Ingresse.com.

Venda física: Takkø Café (R. Maj. Sertório, 553 - Vila Buarque - São Paulo/SP), de terça a sexta, das 8h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h