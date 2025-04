Francisco, el Hombre faz celebração de três horas em último show no Brasil

Uma celebração de três horas de duração, com a banda descendo do palco nos momentos finais da apresentação, para tocar no meio do público, comprovando a intensa comunhão que se formou por mais de uma década entre músicos e fãs.

Assim foi o último show em solo brasileiro da Francisco, el Hombre, quinteto que construiu uma carreira no cenário independente misturando referências das mais diversas: rock, pop, salsa, cumbia, ska, folk latino e qualquer outro ritmo que faça de uma canção um carnaval.

Imagem: Lucas Mezzacappa/Divulgação

O que aconteceu?

Formada pelos irmãos mexicanos Sebastián Piracés-Ugarte e Mateo Piracés-Ugarte e pelos brasileiros Juliana Strassacapa, Helena Papini e Andrei Martinez Kozyreff, a Francisco, el Hombre fez a derradeira apresentação no Brasil na madrugada de sábado para domingo (6), em São Paulo, em um Cine Joia tomado por um público animado e emotivo.

A trajetória de 12 anos do grupo será encerrada (pelo menos por um tempo) após uma turnê de cinco shows neste mês de abril que passará por Inglaterra, Portugal e Holanda. Depois? O fim.

"É uma pausa? É para sempre? Isso é incerto", disse Sebastián ao Toca, pouco antes de subir ao palco do Cine Joia. "Nós não estamos brigados, o clima não está ruim, por isso não queremos assumir um compromisso definitivo. 'Vamos parar, vamos acabar com a banda'. Não, a banda não está acabando. Vamos dar um tempo. Agora, se serão dois anos, dez anos, só o tempo vai dizer."

Imagem: Lucas Mezzacappa/Divulgação

Como foi o último show?

Nas três horas de show, a banda tocou músicas bem antigas e outras de "Hasta el Final", o quinto e mais recente disco.

Para dar o tom do que seria a noite, o pontapé inicial deu-se com "O Que Existe É o Agora".

Pouco depois, "Pececito O Tiburón?" ressaltava que, apesar de chamar para a festa, a Francisco, el Hombre não tira o olho das questões sociais: "É, é preciso escolher entre champanhe para poucos / Ou água potável para todos / Opressores, genocidas em nome do estado / Falsos pastores, que as máscaras caiam / Luta pelo povo, pela população / A la lucha, siempre, hasta la victoria".

O show teve convidados especiais, como Luê, que tocou violino e ajudou a cantar "O Tempo É sua Morada", e Letícia Fialho, que cantou "Despedida", faixa que abriu o bis.

Luê participa do último show da Francisco, el Hombre em São Paulo Imagem: Lucas Mezzacappa/Divulgação

Outra boa participação foi da guitarrista e vocalista Anna Tréa, em uma bela versão roqueira de "Triste, Louca ou Má".

Uma das músicas mais queridas da banda, "La Pachanga" levou os músicos para o meio do público. O encerramento veio, apropriadamente, com "Hasta el Final".

Depois de três horas, era o momento de sair de cena. Resta saber até quando.