Do luto ao palco: como 'Morning View' virou o álbum de cura para o Incubus

Pouco mais de seis meses depois de se apresentar no Brasil, durante o Rock in Rio, o Incubus está de volta. Desta vez, Brandon Boyd e cia. vêm para comemorar os 24 anos do lançamento do álbum Morning View. Os shows acontecem nos próximos dias 8 (Curitiba) e 10 (São Paulo) de abril.

O que ele disse

Lançado em 2001, o álbum impulsionou de vez o Incubus para o mainstream, com hits radiofônicos como "Wish You Were Here" e "Nice to Know You". A atmosfera solar do álbum, no entanto, contrastava com o momento vivido por seu principal compositor.

Naquele começo de ano, Brandon estava na fossa após o término de um relacionamento devido ao ritmo frenético da turnê do álbum anterior, "Make Yourself". Para lamber as feridas, alugou uma casa em Malibu, na Califórnia.

"Depois de uma grande separação, me mudei para a casa do 'Morning View'. Foi um período de intensas emoções —sucesso profissional e um coração partido, uma dicotomia que marcou profundamente essa fase da minha vida", conta o vocalista, em entrevista ao TOCA, de sua casa em Los Angeles.

A casa, de frente para o mar, acabou se transformando em estúdio de gravação e moradia para o restante da banda —o guitarrista Mike Einziger, o baterista José Pasillas II, o DJ Chris Kilmore e o baixista Dirk Lance (substituído hoje por Nicole Row). Lá, Brandon fez sua terapia colocando em letra e música o momento que vivia, criando canções que seguem conectando-se com a audiência.

O álbum toca em temas que são universais - o coração partido, o amor, a solidão e o conflito existencial. Essas experiências são comuns a todos, e se há uma forma de expressá-las por meio da música, existe a chance de transcender essa dor. Brandon Boyd

'Momentos de pura angústia'

Morning View foi lançado em outubro de 2001. Um mês antes, no dia 11 de setembro, o Incubus estava em Nova York para começar o que seria uma turnê de aquecimento, com shows agendados na cidade. Foi quando ocorreu o atentado ao World Trade Center.

Vivenciamos momentos de pura angústia. Nosso hotel era tão próximo das Torres Gêmeas que chegou a tremer. Ouvimos gritos e corremos para fora para ver o que estava acontecendo, e nos deparamos com pedaços de destroços em chamas cortando o ar. Brandon Boyd

Mesmo assim, ao contrário de muitos artistas, a banda manteve as datas agendadas para os shows em Nova York. Para o vocalista, o momento pedia, como hoje, mais música do que nunca.

Foi uma experiência catártica tanto para nós quanto para o público, sabe? Num momento em que o mundo estava de cabeça para baixo e precisávamos daquilo. Brandon Boyd

Portanto, revisitar o álbum mais de 20 anos depois faz total sentido para Brandon. "Hoje, 24 anos depois, o mundo se mostra ainda mais polarizado e, infelizmente, muito tóxico. A política tem nos dividido em campos ideológicos, como se estivéssemos vivendo numa zona de guerra de propaganda. Apesar disso, eu prefiro voltar minha atenção para a música, que sempre tem o poder de transcender qualquer ambiente político."