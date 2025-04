Bangers Open Air: Sabaton traz aula de grandes guerras de volta ao Brasil

Uma das principais atrações do vindouro Bangers Open Air, nova versão do festival de heavy metal Summer Breeze Brasil com novo nome mas no mesmo Memorial da América Latina, serão os suecos do Sabaton —headliners de sábado (3/5)—, conhecidos por sua obsessão temática envolvendo conflitos históricos, como as duas primeiras guerras mundiais. O guitarrista Thobbe Englund conversou com TOCA.

O que ele disse

"Ninguém vai voltar pra casa desapontado, isso eu posso garantir. Estamos voltando depois de tanto tempo, acho que todos vão ficar felizes, é o que posso dizer por enquanto", explica o muitíssimo bem-humorado Thobbe Englund. O guitarrista chegou a sair da banda em 2016, depois de quatro anos, buscando projetos solo e mais tempo com a família, mas acabou retornando em 2024, assumindo o posto de dono dos principais riffs do grupo.

Depois de uma última passagem por aqui em 2019, no Dream, festival que trazia a banda americana Dream Theater como atração principal, eles prometem retornar —após todas as complicações causadas por uma pandemia no meio do caminho— com todas as suas armas. Evitando dar muitos detalhes a respeito do setlist, pelo menos uma canção está absolutamente garantida.

"Smoking Snakes" fala sobre três pracinhas da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que, na Segunda Guerra, cercados por nazistas durante uma patrulha em Montese, na Itália, resistiram bravamente até o fim de sua munição. "Eu adoro tocar esta música. Temos ensaiado ela já faz um tempo, porque aquele solo de guitarra é realmente bastante complexo".

Thobbe Englund do Sabaton Imagem: Katja Ogrin/Redferns

Embora o vocalista Joakim Brodén seja um dos principais responsáveis pelas letras das músicas, o guitarrista garante que cada canção é escrita à base de muita pesquisa, a fundo, conversando com especialistas a respeito de eventos históricos. "Não é algo raso como apenas mergulhar numa Wikipedia ou algo assim. É muito mais profundo."

É preciso ser bastante cuidadoso quando se trata de história, porque é preciso ir atrás dos fatos, antes de tudo. Thobbe Englund

O último disco, por exemplo, foi justamente "The War to End All Wars", de 2022, obra conceitual a respeito da Primeira Guerra Mundial. Thobbe diz ainda que a banda adora quando escuta que muitos fãs, em especial os mais jovens, têm se interessado mais por estudar história graças às músicas do Sabaton. "Isso é incrível, ouvimos sempre", conta.

Até mesmo professores, ouvi recentemente um inglês, acho, dizendo que coloca músicas do Sabaton nas aulas, para ensinar história a partir delas. Porque isso torna as coisas mais simples, é mais fácil de aprender de forma lúdica. Thobbe Englund

Recentemente, inclusive, o Sabaton complementou a sua experiência multimídia ao lançar "The War to End All Wars: The Movie", uma animação longa-metragem que conecta história e as canções do grupo —já disponível em streaming mas por enquanto ainda não no Brasil. "É claro que queremos que cada vez mais pessoas assistam ao filme", diz, sobre uma potencial ampliação na distribuição digital.

Ainda sobre o Bangers, o Sabaton é atração principal de uma data na qual dividem atenções com outras grandes bandas atuais do chamado power metal, subgênero mais melódico e épico. Esse estilo foi bastante popular nos anos 1990, simplesmente desapareceu e agora está caindo novamente no gosto do público.

Tem uma linha fina aqui, porque costumamos dizer que tocamos heavy metal. Ponto. Porque é difícil dizer onde termina o metal tradicional e começa o power metal. Thobbe Englund

O guitarrista Thobbe Englund, do Sabaton Imagem: Jason Squires/WireImage

Ele acha que as coisas seguem ciclos, e os fãs estão famintos por isso de novo. "Acho que tem a ver com o formato, é mais vivo do que, vamos dizer, um stoner, por exemplo. Tem uma vibração mais feliz aqui."

Caso haja tempo, o músico diz que gostaria de ver outras bandas —em especial se isso significar conhecer novos nomes da cena. "Tem um exemplo recente, de uma banda que tocou em nosso cruzeiro, uma banda sueca chamada Xion, por volta de seus 20 e poucos anos. É algo que me lembra uma versão bem mais jovem do Metallica. E é este tipo de coisa que dá gosto de ver, gente carregando a tocha para as novas gerações."

Bangers Open Air

Quando: de 2 a 4 de maio

Onde: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo, SP)

Ingressos à venda no site do Clube do Ingresso.