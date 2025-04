BBB 25 chega ao Top 10 com 3 duplas ainda completas no jogo; confira

Em reta final, o BBB 25 (Globo) formou seu Top 10 após a saída de Vilma no 12º Paredão do jogo. Entre os 10 participantes restantes na competição, três duplas ainda estão completas.

O que aconteceu

Neste ano, os participantes entraram em duplas na casa. Das 12 duplas iniciais, três ainda não perderam nenhum integrante. São elas:

Diego e Daniele Hypolito

João Pedro e João Gabriel

Guilherme e Delma

Completam o Top 10: Vitória Strada (que fazia dupla com Mateus), Maike (que fazia dupla com Gabriel), Renata (que fazia dupla com Eva) e Vinícius (que fazia dupla com Aline).

O BBB 25 teve uma primeira fase, onde toda a competição foi disputada em duplas, incluindo as eliminações. A partir do terceiro Paredão do jogo, o programa passou a eliminar membros individualmente.

