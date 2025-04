'Barretão 70tão': três gerações de duplas sertanejas gravam tema da Festa

As duplas sertanejas Edson & Hudson, César Menotti & Fabiano e Rionegro & Solimões gravaram nesta semana o vídeo da música "Barretão 70tão". A canção faz parte da homenagem aos 70 anos da Festa do Peão de Barretos, entre os dias 21 e 31 de agosto.

O que rolou

Durante a gravação, os artistas anunciaram um show especial, no dia 30 de agosto, no palco do Estádio de Rodeios, com renda destinada ao Hospital de Amor de Barretos. "Barretão 70tão", composta por Hudson, Edson, Déia Cypri e Rionegro, será lançada em breve.

Um detalhe interessante une as três duplas, além da música sertaneja: cada uma nasceu em uma década diferente. Edson, 50, e Hudson, 52, são da década de 1970; César Menotti, 42 e Fabiano, 47, são da década de 1980, e Rionegro, 60, e Solimões, 62, são representantes da década de 1960. Esse intervalo geracional mostra a força da tradição e a diversidade do gênero sertanejo ao longo das décadas.

"Já estamos pensando neste projeto há um ano", contou Pedro Muzeti, diretor cultural de Os Independentes, que organiza a Festa. "Está tudo sendo produzido nos mínimos detalhes".

Edson, da dupla com Hudson, revelou que o show vai durar mais de três horas. "E já podemos adiantar que o nosso cachê será doado para o Hospital de Amor de Barretos."

César Menotti, da dupla com Fabiano, destacou a importância do evento. "Pra gente é muito especial estar ao lado dessas duas duplas, que somos muito fãs."

Podemos considerar que chegamos ao ápice da nossa carreira, este é o principal palco da música sertaneja do nosso país, isso é tudo o que a gente sonhou. César Menotti

70ª Festa do Peão de Barretos

Quando: 21 a 31 de agosto

Onde: Parque do Peão | Rod. Brigadeiro Faria Lima, km 426

Ingressos já estão à venda no site Total Acesso.