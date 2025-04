Anhangabaú, Morumbis, Pacaembu: SP lota seus grandes espaços com shows

Astros do k-pop, música eletrônica e sertanejo tomam três dos maiores espaços de São Paulo para shows no fim de semana. Solomun, Stray Kids e Jorge & Mateus se apresentam respectivamente no Vale do Anhangabaú, Estádio do Morumbis e no novo Pacaembu.

O que vai acontecer

Solomun toma o Anhangabaú, na região central de São Paulo, na sexta. O DJ bósnio tem mostrado superproduções nas performances e chegou a se apresentar na badalada Sphere, em Las Vegas.

O bósnio Mladen Solomun, mais conhecido como DJ Solomun Imagem: Medios y Media/Getty Images

O Morumbis, na zona sul, vira o estádio dos kpoppers no sábado e no domingo, quando o Stray Kids se apresenta no local. Com sete anos de carreira, o grupo, atualmente um dos mais idolatrados do k-pop, faz shows que integram sua turnê mundial.

No Rio de Janeiro, na terça (1), o show do Stray Kids teve quase 3 horas de duração. O destaque do repertório foi o sucesso 'Chk Chk Boom'.

Stray Kids se apresenta durante o Lollapalooza Chicago 2024 Imagem: Barry Brecheisen/WireImage

Agora chamado Mercado Livre Arena Pacaembu, o estádio da zona oeste recebe Jorge & Mateus no sábado e domingo. A dupla sertaneja abre turnê que celebra seus 20 anos e antecipa uma pausa nos shows, prevista para 2026.

Jorge & Mateus durante show no festival Universo Spanta 2025, em janeiro, no Rio Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Gratuitos

O fim de semana tem também vários shows gratuitos, todos fora de São Paulo. Astros da música brasileira se apresentam no litoral paulista e em Porto Alegre.

No sábado, o CPM 22 toca no Kartódromo Municipal de Cubatão (SP). O show abre as comemorações do aniversário da cidade. No domingo, quem se apresenta no local é Marcelo Falcão.

Perto dali, em Santos (SP), também como forma de celebrar o aniversário da cidade, Thiaguinho canta em palco na praia do Gonzaga, no domingo.

Em Porto Alegre, no domingo, tem Nando Reis, Adriana Calcanhotto e Orquestra Theatro São Pedro, de graça, no Parque Harmonia. O local abrigou a edição portoalegrense do Festival Turá.

Veja tudo que tem

Sexta

Solomun - Vale do Anhangabaú (São Paulo)

Last Dinosaurs - Jai Club (São Paulo)

Maiara e Maraísa - Espaço Unimed (São Paulo)

Arnaldo Antunes - Sesc Pompeia (São Paulo)

Jon Spencer - Sesc Jundiaí (Jundiaí - SP)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC) - Sesc Santo André (Santo André - SP)

Marky Ramone's Blitzkrieg - Mister Rock (Belo Horizonte)

Stefano - Cine Theatro Brasil (Belo Horizonte)

Jorge Aragão - Teatro Riachuelo (Natal)

Azaghal - Célula Cultural (Florianópolis)

Ratos de Porão e Garotos Podres - John Bull (Florianópolis)

Festa Nostalgia (Dubdogz e outros) - Sociedade Hípica Paranaense (Curitiba)

Boogarins e Exclusive Os Cabides - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Orquestra Afrosinfônica convida Marisa Monte - Concha Acústica do TCA (Salvador)

Sexta e sábado

Pinhais 33 Anos (Guilherme & Benuto, Luan Pereira e outros na sexta; Raça Negra e outros no sábado) - Expotrade (Pinhais - PR)

Sexta. sábado e domingo

Paulinho Moska - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Sexta, sábado, domingo e dias 10, 11, 12 e 13/4

Expo Londrina (Zé Neto & Cristiano e Diego & Arnaldo no dia 4; Luan Santana, Daniel e Luiz Cláudio & Giuliano no dia 5; Gustavo Mioto e Mari Fernandez no dia 6; Luan Pereira e Lauana Prado no dia 10; Simone Mendes, Lorena Cristine e Matheus & Kauan no dia 11; Ana Castela e Murilo Huff no dia 12; Menos é Mais e Léo & Raphael convida Coleto & Gabriel no dia 13) - Parque Governador Ney Braga (Londrina - PR)

Sábado

Marky Ramone's Blitzkrieg - Carioca Club (São Paulo)

Azaghal - Jai Club (São Paulo)

Jorge & Mateus - Mercado Livre Arena Pacaembu (São Paulo)

Filipe Ret, Budah e Amabbi - Juventus (São Paulo)

Tihuana - show celebra os 25 anos da banda - Vibra (São Paulo)

Mart'nália - Audio (São Paulo)

Francisco, el Hombre - Cine Joia (São Paulo)

Supercombo convida Nova Orquestra - Casa Natura Musical (São Paulo)

João Suplicy canta Chico Buarque - Blue Note SP (São Paulo)

Roberto Carlos - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

Ney Matogrosso - Botânico Hotel Fazenda (Araçatuba - SP)

Plebe Rude - show celebra os 40 anos de O Concreto Já Rachou - Toca (Sorocaba - SP)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC) - Água Doce Cachaçaria (Sertãozinho - SP)

Exclusive Os Cabides e Baapz - Maquinaria (Juiz de Fora - MG)

O Teatro Mágico, com participação de Jeff Coffin (saxofonista da Dave Matthews Band) e Móveis Coloniais de Acaju - Ópera Hall (Brasília)

Vibra Rock Brasil (Paralamas, Frejat e Humberto Gessinger) - Praça do Papa (Vitória - ES)

Festa Ploc (Avellar Love, Silvinho Blau Blau, Trem da Alegria Celebration, Dr. Silvana e Cia., Paquitas Experience e outros) - Qualistage (Rio de Janeiro)

Catto, com participação de Marina Lima, e abertura de Silvia Machete - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Zeca Baleiro - Teatro Riachuelo (Natal)

Nenhum de Nós - Araújo Vianna (Porto Alegre)

Boogarins - Opinião (Porto Alegre)

Sábado e domingo

Stray Kids - Estádio do Morumbis (São Paulo)

Mônica Salmaso - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Sábado, domingo, segunda, terça e quarta

Shows de aniversário de Cubatão (CPM 22 no sábado; Marcelo Falcão no domingo; Ferrugem na segunda; Saia Rodada na terça; e Zé Neto e Cristiano na quarta) - Kartódromo (Cubatão - SP) GRÁTIS

Domingo