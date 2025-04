Bangers Open Air: assinante UOL tem 15% de desconto no festival de metal

Um dos maiores encontros da música pesada no Brasil está chegando. De 2 a 4 de maio, o Memorial da América Latina, em São Paulo, se transforma na Meca do metal com o Bangers Open Air. No line-up, Sabaton, Blind Guardian, Avantasia e muito mais.

Antes um filhote brasileiro do festival alemão Summer Breeze, o Bangers Open Air estreia este ano sua versão 100% brazuca, trazendo um mix de veteranos com novos nomes do metal. Na escalação estão desde Sabaton, Blind Guardian, Destruction e Powerwolf até Black Pantera, I Prevail e Viper.

Confira a programação completa:

2 de maio

Ice Stage

15h10: Kissin' Dynamite

17h10: Armored Saint

19h25: Doro

Hot Stage

16h10: Dogma

18h15: Pretty Maids

20h35: Glenn Hughes



3 de maio

Ice Stage

12h10: Burning Witches

14h30: Municipal Waste

16h30: Kamelot

18h50: Powerwolf

Sun Stage

12h10: Viper

14h10: Dynazty

15h50: Matanza Ritual

17h20: Ensiferum

19h: Dark Angel

20h30: Lacrimosa

Waves Stage

12h: School of Rock

13h20: New Blood

14h30: Gloria Perpetua

15h40: Válvera

16h50: Malefactor

18h10: Pressive

19h30: Carro Bomba

20h50: Dream Spirit

Hot Stage

13h: H.E.A.T.

15h20: Sonata Arctica

17h40: Saxon

20h15: Sabaton

4 de maio

Ice Stage

11h50: Beyond The Black

14h05: Paradise Lost

16h25: I Prevail

18h45: WASP

Sun Stage

12h: Black Pantera

13h30: Dorsal Atlântica

15h: Vader

16h40: Nile

18h20: Haken

20h: We Came As Romans

Waves Stage

12h: School of Rock

13h20: HatefulMurder

14h30: RJD Tribute

15h40: Ready To Be Hated

17h: Hibria

18h20: Maestrick

19h40: Warshipper

20h50: The Heathen Scythe

Hot Stage

12h55: Lord of The Lost

15h15: Knocked Loose

17h35: Kerry King

20h10: AVANTASIA

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://www.clubedoingresso.com/evento/bangersopenairbrasil