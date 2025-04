Stray Kids faz maior show de K-pop já visto no Brasil neste fim de semana

Depois de BTS, em maio de 2019, e Twice, em fevereiro de 2024, que se apresentaram no Allianz Parque, em São Paulo, o Stray Kids chega à cidade para dois shows no estádio Morumbis. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas vejam o grupo de k-pop no sábado e no domingo, o que tornaria o show o maior do gênero já presenciado ao vivo no Brasil.

O que vai rolar

O SKZ, como também é conhecido, vem ao país com uma turnê mundial que acontece quando o grupo pop sul-coreano completa sete anos. E chega na hora certa. O Stray Kids ('crianças perdidas', na tradução) era um dos nomes mais pedidos nas redes sociais, para shows no Brasil.

O octeto masculino tem uma sonoridade que mistura o pop ao rap. O grupo gravou sucessos como 'Chk Chk Boom' e 'Walkin on Water'.

O Stray Kids surgiu a partir da atuação de Bangchan, o integrante mais velho (nasceu em 1997), que participaria do GOT7, mas 'não estava pronto'. Han, Changbin, Jeongin, Hyunjin, Seungmin, Felix e Lee Know completam a formação.

Stray Kids

Sábado e domingo, às 19h30, no Morumbis

Ingressos de R$ 230 a R$ 2.581

Venda: Ticketmaster

Morumbis terá também Dua Lipa, em novembro

O estádio do São Paulo Futebol Clube vai ter congestionamento de shows internacionais, em novembro. Depois de Oasis e Linkin Park, quem marcou show no Morumbis foi Dua Lipa. A cantora inglesa, que foi uma das atrações do Rock in Rio de 2022, se apresenta no local no dia 15/11. A volta da popstar ao Brasil inclui também um show no Rio de Janeiro, no dia 22/11, no Estádio Nilton Santos.

Pacaembu recebe dupla sertaneja Jorge & Mateus

Reaberto para shows na semana passada, o estádio do Pacaembu, em São Paulo, agora renomeado Mercado Livre Arena Pacaembu, recebe Jorge & Mateus no sábado e no domingo. A dupla goiana começa turnê que celebra 20 anos de carreira. O duo anunciou que, após essa série de apresentações, vai dar uma segurada nos shows e descansar dos palcos, em 2026.

BATE-PAPO COM UOL

IMAGEM DA SEMANA

Mortal de Benson Boone após subida no piano no Lollapalozza Brasil Imagem: Diego Padilha/Divulgação/Lollapalooza Brasil

FRASE DA SEMANA

Girl in Red fez show nesta sexta-feira (28) no Lollapalooza Brasil Imagem: Van Campos/AgNews

Deus é gay. girl in red, cantora indie norueguesa brincou ao ver um arco-íris show no Lollapalooza

Playlist

Ouça uma seleção de canções do Stray Kids. Com sete anos de carreira, o grupo de k-pop vem ao Brasil e faz dois shows no estádio do Morumbis, em São Paulo. Ouça

FIQUE ATENTO!

Cidades do litoral de SP têm shows gratuitos

Santos e Cubatão, no litoral de São Paulo, armaram shows gratuitos de aniversário neste fim de semana. Thiaguinho (foto) é atração em Santos. Ele sobe a um palco na praia do Gonzaga, no domingo. Já em Cubatão a programação é extensa e começa antes, no sábado, com CPM 22. Depois se apresentam no Kartódromo Municipal, local que abriga todos os shows, Marcelo Falcão (domingo) e Ferrugem (segunda), entre outros.

Eventos levam estrelas ao Paraná

Também o interior do Paraná tem eventos cheios de astros da música brasileira. Na sexta, as duplas Zé Neto & Cristiano e Diego & Arnaldo abrem a programação de shows da Expo Londrina. Luan Santana, Daniel e Luiz Cláudio & Giuliano cantam no sábado; e Gustavo Mioto e Mari Fernandez, no domingo. O evento acontece no Parque Governador Ney Braga. Em Pinhais, Luan Pereira, na sexta, e Raça Negra, no sábado, são os destaques do Pinhais 33 Anos, na Expotrade.

Nando Reis canta em parque de Porto Alegre

Outro grande show do fim de semana é o que Nando Reis faz no domingo, em Porto Alegre. Em programação que, além dele, tem Adriana Calcanhotto e a Orquestra Theatro São Pedro, Nando canta às 17h no Parque Harmonia, mesmo local que recebeu a edição portoalegrense do Festival Turá. A entrada é gratuita. Já com ingressos pagos, a capital do Rio Grande do Sul tem shows de Nenhum de Nós no Araújo Vianna, e Boogarins, no Opinião, ambos no sábado.

PROGRAME-SE!

Quinta

Kim Yugyeom - Terra SP (São Paulo)

Otto - Casa Natura Musical (São Paulo)

Daron - Manifesto (São Paulo)

Marky Ramone's Blitzkrieg - Toinha (Brasília)

Azaghal - Gravador Pub (Porto Alegre)

Catto - Autêntica (Belo Horizonte)

Wander Wildner - Teatro Túlio Piva (Porto Alegre)

Francisco, el Hombre - Espaço Cultural BNDES (Rio de Janeiro)

Quinta e sexta

Arnaldo Antunes - Sesc Pompeia (São Paulo)

Sexta

Solomun - Vale do Anhangabaú (São Paulo)

Last Dinosaurs - Jai Club (São Paulo)

Maiara e Maraísa - Espaço Unimed (São Paulo)

Jon Spencer - Sesc Jundiaí (Jundiaí - SP)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC) - Sesc Santo André (Santo André - SP)

Marky Ramone's Blitzkrieg - Mister Rock (Belo Horizonte)

Stefano - Cine Theatro Brasil (Belo Horizonte)

Jorge Aragão - Teatro Riachuelo (Natal)

Azaghal - Célula Cultural (Florianópolis)

Ratos de Porão e Garotos Podres - John Bull (Florianópolis)

Festa Nostalgia (Dubdogz e outros) - Sociedade Hípica Paranaense (Curitiba)

Boogarins e Exclusive Os Cabides - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Orquestra Afrosinfônica convida Marisa Monte - Concha Acústica do TCA (Salvador)

Sexta e sábado

Pinhais 33 Anos (Guilherme & Benuto, Luan Pereira e outros na sexta; Raça Negra e outros no sábado) - Expotrade (Pinhais - PR)

Sexta. sábado e domingo

Paulinho Moska - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Sexta, sábado, domingo e dias 10, 11, 12 e 13/4

Expo Londrina (Zé Neto & Cristiano e Diego & Arnaldo no dia 4; Luan Santana, Daniel e Luiz Cláudio & Giuliano no dia 5; Gustavo Mioto e Mari Fernandez no dia 6; Luan Pereira e Lauana Prado no dia 10; Simone Mendes, Lorena Cristine e Matheus & Kauan no dia 11; Ana Castela e Murilo Huff no dia 12; Menos é Mais e Léo & Raphael convida Coleto & Gabriel no dia 13) - Parque Governador Ney Braga (Londrina - PR)

Sábado

Marky Ramone's Blitzkrieg - Carioca Club (São Paulo)

Azaghal - Jai Club (São Paulo)

Jorge & Mateus - Mercado Livre Arena Pacaembu (São Paulo)

Filipe Ret, Budah e Amabbi - Juventus (São Paulo)

Tihuana - show celebra os 25 anos da banda - Vibra (São Paulo)

Mart'nália - Audio (São Paulo)

Francisco, el Hombre - Cine Joia (São Paulo)

Supercombo convida Nova Orquestra - Casa Natura Musical (São Paulo)

João Suplicy canta Chico Buarque - Blue Note SP (São Paulo)

Roberto Carlos - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

Ney Matogrosso - Botânico Hotel Fazenda (Araçatuba - SP)

Plebe Rude - show celebra os 40 anos de O Concreto Já Rachou - Toca (Sorocaba - SP)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC) - Água Doce Cachaçaria (Sertãozinho - SP)

Exclusive Os Cabides e Baapz - Maquinaria (Juiz de Fora - MG)

O Teatro Mágico, com participação de Jeff Coffin (saxofonista da Dave Matthews Band) e Móveis Coloniais de Acaju - Ópera Hall (Brasília)

Vibra Rock Brasil (Paralamas, Frejat e Humberto Gessinger) - Praça do Papa (Vitória - ES)

Festa Ploc (Avellar Love, Silvinho Blau Blau, Trem da Alegria Celebration, Dr. Silvana e Cia., Paquitas Experience e outros) - Qualistage (Rio de Janeiro)

Catto, com participação de Marina Lima e abertura de Silvia Machete - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Zeca Baleiro - Teatro Riachuelo (Natal)

Nenhum de Nós - Araújo Vianna (Porto Alegre)

Boogarins - Opinião (Porto Alegre)

Sábado e domingo

Stray Kids - Estádio do Morumbis (São Paulo)

- Estádio do Morumbis (São Paulo) Mônica Salmaso - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

- Bom Retiro (São Paulo) Capital Inicial - Acústico 25 anos - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Sábado, domingo, segunda, terça e quarta

Shows de aniversário de Cubatão (CPM 22 no sábado; Marcelo Falcão no domingo; Ferrugem na segunda; Saia Rodada na terça; e Zé Neto e Cristiano na quarta) - Kartódromo (Cubatão - SP) GRÁTIS

Domingo

Nando Reis e Adriana Calcanhotto com a Orquestra Theatro São Pedro (Porto Alegre) GRÁTIS

The Amity Affliction - Carioca Club (São Paulo)

Day Limns - Casa Natura Musical (São Paulo)

Cleo - Blue Note SP (São Paulo)

Paula Lima, com participação de Luciana Mello - Bourbon Street (São Paulo)

Glaucia Nasser canta a obra de João Pernambuco, criador de 'Luar do Sertão' - Theatro Municipal (São Paulo) GRÁTIS

Magic Rock Festival (Marky Ramone's Blitzkrieg, Inocentes e João Gordo) - Magic City (Suzano - SP)

Thiaguinho - show de aniversário da cidade - Praia do Gonzaga (Santos - SP) GRÁTIS

Solomun - Caminho Niemeyer (Niterói - RJ)

Exclusive Os Cabides e Baapz - Audio Rebel (Rio de Janeiro)

Azaghal - Basement (Curitiba)

Terça

Incubus - Live (Curitiba)

Quarta