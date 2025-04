Vinícius diz estar sufocado por crítica de sister: 'Passei Sincerão orando'

Vinícius desabafou com seus aliados na madrugada de hoje sobre os apontamentos feitos por Vítima a ele no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No quarto, Vinícius disse que Vilma insiste em culpá-lo pela eliminação de seu filho: "Tudo que ela traz é mediante a eliminação do filho dela e me culpando pelo filho dela ser eliminado. Será que de fato eu tenho culpa de um relacionamento que que eu não participei? De uma amizade que eu nunca tive e e de uma proximidade que a gente nunca teve?"

Ele afirmou que, passadas várias semanas, não faz sentido ela insistir na culpa sendo que ele permaneceu no jogo. "Olha quantos Paredões já se passaram, e ainda assim ela disse que eu manipulei o jogo, tramei com a Aline para tirar ele, e que quando eu sair vou ver", apontou.

O brother ainda afirmou que se sente abalado com algumas falas ditas dentro da casa. "Passei o Sincerão inteiro orando e pedindo a Deus para usar minha boa e corpo para me controlar. Teve uma hora que eu não aguentei, estava chorando porque estava sufocado. E ainda assim, Maike veio dizer que eu estava me fazendo de vítima", disse.

Para ele, a responsabilidade e respeito precisam existir em ambos os lados.

É igualitário. Não é porque ela é uma senhora que se coloca no lugar de atacar. Ela não só fala sobre o jogo, ela me coloca como uma pessoa muito ruim, cruel e perversa, porque, quando ela fala que eu fiz essas coisas, essas falas, de tramar, de manipular Vinícius

