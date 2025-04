Mais curto e sexo: o que mudou no 1ª capítulo de 'Vale Tudo'? Compare!

Primeiro capítulo do remake de "Vale Tudo" foi mais curto que o da versão original e teve a primeira cena de sexo entre Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond). Splash comparou as cenas da versão de 1988 com o remake para saber o que continou igual e o que mudou.

1988 x 2025: compare o primeiro capítulo cena a cena

Em 1988, a trama começou com a clássica abertura, o que não aconteceu em 2025.

A nova versão leva o telespectador diretamente para a festa de 23 anos de Maria de Fátima — em 1988, a personagem fazia 21 anos. Raquel e Salvador acham que a jovem está triste e pensam que é por causa do término com o namorado, Carlinhos. Algumas pessoas na festa comentam que Fátima vive com "cara de nojo". Salvador conta a um amigo que colocou a casa no nome da neta.

A cena inicial de 1988 se torna um flashback na cabeça de Maria de Fátima. Raquel e Rubinho, ainda casados, em São Paulo, brigam após ele chegar bêbado em casa. A discussão termina com o homem batendo na mulher, e Maria de Fátima, ainda criança, presenciando a cena. No remake, Raquel não fica imóvel e revida o tapa.

Ainda na festa de aniversário, Raquel vai até a frente da casa conversar com a filha. Fátima incentiva a mãe a ficar com um homem uruguaio rico e casado. Além disso, abre o jogo e diz que quer ir embora da cidade. Na versão original, a nacionalidade do homem era argentina.

- o que você quer, fátima?

O remake trouxe uma cena inédita de Salvador trabalhando na alfândega, algo que, em 1988, era apenas mencionado. A cena deu mais tempo de tela para Antônio Pitanga.

As cenas de Ivan (Rodrigo Góes) foram bem parecidas com as da versão original. Em São Paulo, ele diz que quer conseguir um emprego no Rio para não precisar pegar a ponte aérea todo fim de semana. Em 1988, ele mencionava valores e reclamava do preço alto da passagem. Ao chegar ao Rio para visitar a família, na casa do pai, Leila reclama do aumento da mensalidade do colégio de Bruno.

Novela retorna a Foz do Iguaçu e mostra Raquel atendendo um grupo de turistas com sua famosa sombrinha vermelha — ou melhor, a "umbrella red". O remake trouxe mais cenas da personagem, vivida por Taís Araújo, exercendo sua profissão de guia de turismo.

Fátima vê César nadando na piscina do hotel — cena é bem parecida com 1988. Na sequência, já na parte interna do hotel, ela escuta Sardinha comentar que vão precisar de uma garota da cidade para substituir uma modelo que faltou. Na versão original, essa fala também acontecia na piscina.

No bar do hotel, Fátima ouve César dizer que precisa de alguém da Polícia Federal para facilitar a passagem de objetos contrabandeados. Ela se aproxima e se oferece para o comercial. Em 1988, o modelo decadente ignorava a aspirante a modelo de forma brusca; agora, a rejeição acontece de maneira mais sutil. Para chamar a atenção de César, Fátima finge fazer uma ligação para o avô, que trabalha na alfândega. Ele escuta e morde a isca.

Ao sair do hotel, Maria de Fátima encontra Raquel com os turistas. Em 1988, ela se dirige à mãe e pede que não grite. Em 2025, ela a ignora até ouvir seu nome aos berros. Então, ordena que Raquel não a chame de filha na frente dos outros enquanto estiver gritando.

No dia seguinte, Fátima participa de uma sessão de fotos com César e outros modelos nas cataratas. Na nova versão, Solange Duprat aparece interagindo com Sardinha - algo que não acontecia na versão original. A cena ficou maior e trouxe momentos cômicos envolvendo Maria de Fátima.

No Rio de Janeiro, Ivan chega em casa e faz suspense sobre o novo emprego. Com toda a família reunida, ele revela que foi contratado como gerente de uma grande empresa de turismo carioca.

Em uma cena inédita, César e Maria de Fátima flertam e acabam na cama. Em 1988, a primeira cena de sexo entre eles demorava mais a acontecer. Durante o ato, ele pede que o conhecido de Maria de Fátima o ajude com os problemas ligados à alfândega.

Maria de Fátima, então, pede ao avô que facilite o esquema de contrabando dos produtos de César. Ao negar fazer vista grossa, Salvador a irrita. É aí que os dois debatem sobre honestidade e corrupção no Brasil, estabelecendo o ponto de partida para toda a trama. A cena foi quase idêntica à de 1988, mas um elemento foi retirado: na versão original, a personagem de Glória Pires debocha do avô cantando um trecho do Hino Nacional. No remake, Maria de Fátima é obrigada a dizer a César que o esquema na alfândega não deu certo.

Sequência mostra Maria de Fátima propondo que ela e a mãe se mudem para o Rio de Janeiro. Agora, em vez de querer ser modelo - por considerar o mercado nichado -, ela deseja se tornar influenciadora digital. Raquel se opõe à ideia.

As duas, então, recebem a notícia de que Salvador morreu de um derrame cerebral. O enterro do patriarca acontece rapidamente. Em 1988, Rubinho consola a ex-mulher e pede dinheiro, mas essa cena foi cortada no remake.

Maria de Fátima diz que recebeu uma proposta para vender a casa deixada por Salvador como herança, mas Raquel se recusa. Cena é mais comedida que na versão original e não traz Raquel gritando: "Mania de grandeza, não".

Ivan descobre que foi demitido no primeiro dia de trabalho, assim como em 1988.

Antes do fim do capítulo, Raquel chega em casa e descobre que Maria de Fátima vendeu o imóvel. Uma amiga conta que viu a jovem indo para o Rio de Janeiro. "Minha filha vendeu nossa casa e foi para o Rio de Janeiro?", diz ela, incrédula.

O primeiro capítulo original terminava com Raquel indo embora de Foz do Iguaçu — o que, no remake, será apenas no capítulo 2. Na verdade, em 1988, foram exibidos juntos os capítulos 1 e 2 do roteiro original. Personagens importantes, como Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e Marcos Aurélio (Alexandre Nero), serão apresentados apenas no capítulo de terça-feira (1).