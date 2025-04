Stray Kids no Brasil: o que você precisa saber sobre show do grupo no Rio

Stray Kids finalmente fará o seu primeiro show em solo brasileiro nesta terça-feira, no estádio Nilton Santos (Engenhão). Para facilitar a vida dos fãs que vão prestigiar o grupo, algumas dicas e informações são indispensáveis para que tudo ocorra sem maiores transtornos.

A empresa que está trazendo o grupo ao país, a Livenation, divulgou horários de abertura dos portões, meio de transporte para chegar até o estádio, itens que são permitidos no evento e o que deve-se evitar.

Classificação

A classificação da "dominATE tour" é de 16 anos. Menores entre 5 e 15 anos precisam de acompanhantes legais, ou seja, necessitam de documento com autorização dos pais. O modelo da autorização pode ser encontrado aqui.

Horário dos portões

A abertura geral dos portões ocorrerá às 15h30. O show está marcado para começar às 19h30. No entanto, quem possui ingresso VIP com soundcheck precisa fazer o check-in até as 15h. O local do check-in será o portão norte (rua das Oficinas).

O soundcheck começa às 15h e quem deseja comprar merchandising tem até esse horário para isso. No Brasil, serão vendidos chaveiros, bonés, camisetas e moletons oficiais da turnê do grupo. Os valores variam de R$ 80 (chaveiro) a R$ 400 (moletom).

Transporte

Por contra do trânsito e da parceria do evento com o metrô da cidade, a indicação é de usar o transporte público. A partir das 15h40 sairão, a cada 20 minutos, trens diretos da estação Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro.

Já no retorno, trens extras sairão da estação Engenho de Dentro até a Central, Santa Cruz e Japeri. Na Central do Brasil terão mais trens para Saracuruna. A estação Olímpica funcionará até 1h15 após o término do show. É indicado comprar passagens com antecedência para evitar tumulto.

Ingressos

Não serão aceitos prints ou PDF dos ingressos. É necessário baixar o aplicativo QUENTRO para o controle de entrada no estádio. Quem comprou meia-entrada precisa estar com a carteira de estudante para comprovar o benefício. Caso isso não ocorra a possibilidade de entrar só existe mediante o pagamento do restante do valor do ingresso inteiro.

Água

Será permitida a entrada de água potável para consumo próprio, desde que não sejam de vidro ou de materiais considerados perigosos. O ideal é levar uma garrafa de plástico que poderá ser reutilizada e abastecida em pontos de hidratação que serão disponibilizados nas áreas de circulação.

Objetos que podem entrar no estádio

É permitida a entrada de lightsticks, pelúcias dos SKZOO, chaveiros, photocards, polaroids, câmeras analógicas, binóculos, leques, bottons, abanadores, correntes em calças, carregadores portáteis e mochilas pequenas.

Alguns objetos que NÃO serão permitidos

A lista de objetos proibidos é longa, com destaque para: ventilador portátil, camiseta de time de futebol, cadeiras ou bancos, máquinas fotográficas profissionais, mochilas muito grandes, "pau de selfie", tablets, copos térmicos, perfumes e desodorantes com mais de 90 ml e correntes muito grandes.

Ainda existem ingressos disponíveis para o show do grupo no Rio e em São Paulo aqui.