Com trend de 'Studio Ghibli', ChatGPT ganha 1 milhão de usuários em 1 hora

O ChatGPT ganhou um milhão de usuários em apenas uma hora de segunda-feira (31). A informação foi divulgada por Sam Altman, CEO da OpenAI, criadora da plataforma.

O que aconteceu

O sucesso de trend feita no ChatGPT coincide com anúncio. As redes sociais estão sendo inundadas nos últimos dias com uma trend de imagens inspiradas no estilo do estúdio de animação japonês Studio Ghibli, feitas através do gerador de imagens da plataforma.

Altman relembrou que há 26 meses o lançamento do ChatGPT foi um "momento viral". Após a chegada da plataforma aos usuários, um milhão de contas foram registradas em cinco dias, acrescentou. O CEO, porém, não relacionou diretamente o aumento dos usuários com a trend, nem informou qual o número total de pessoas na plataforma.

Ontem, o chefe da OpenAI disse que a equipe "precisava dormir", em meio ao uso alto da plataforma. Ele falou que ainda não foi possível que os funcionários atualizem o sistema após o lançamento porque eles ainda trabalham para manter o serviço funcionando aos usuários. "Demanda bíblica. Nunca vi nada parecido", ressaltou.

Uso de inteligência artificial na geração das imagens é polêmico

Na última terça-feira (25), a OpenAI lançou seu modelo de IA mais avançado até agora, integrado ao GPT-4o. Segundo a empresa, a nova versão traz uma abordagem multimodal, permitindo a geração de imagens mais precisas e fotorrealistas. Contudo, o que mais chamou a atenção foi a capacidade da IA de recriar com impressionante fidelidade o traço delicado e detalhado das animações do Studio Ghibli.

A repercussão foi tão grande que até o CEO da OpenAI entrou na brincadeira. Ele fez uma publicação na plataforma X, comentando sobre a tendência e revelando que também foi transformado em um personagem no estilo Ghibli. Em tom bem-humorado, Altman brincou sobre a ironia de passar anos investindo no desenvolvimento da inteligência artificial, apenas para ser transformado em uma ilustração estilizada. Ele ainda alterou sua foto de perfil para uma imagem gerada no estilo do estúdio japonês.

A Casa Branca chegou a usar o estilo em uma publicação nas redes sociais. Na quinta-feira (27), a Casa Branca fez uma ilustração com o estilo na quinta-feira (27) para zombar de uma migrante dominicana que "chorou" ao ser detida.

Artistas também se manifestaram contra a plataforma por "roubar" o estilo e questionam a violação de direitos autorais. Além disso, segundo a CNN Internacional, os usuários compartilharam um vídeo de 2016 em que Hayao Miyazaki, cofundador do Studio Ghibli e conhecido por desenhar à mão, afirmava que a arte gerada por inteligência artificial era como um "insulto à própria vida".

(Com Estadão Conteúdo)