Tati Machado é confirmada no Vídeo Show: 'Meu trabalho me enche o coração'

Tati Machado, 33, está confirmada no retorno do Video Show, clássico programa da Globo, encerrado em janeiro de 2019. A edição especial, que vai ao ar no dia 24 de abril, abre o esquenta das comemorações dos 60 anos da Globo.

Como vai ser

À espera de Rael, seu primeiro filho, a apresentadora vai comentar cenas clássicas da dramaturgia envolvendo a relação entre mães e filhos. "Vocês não imaginam como está meu coração nesse momento", afirma a apresentadora sobre a edição especial do Video Show, que ficou no ar por 35 anos e contou com nomes como Miguel Falabella, Cissa Guimarães, André Marques, entre outros.

Na edição especial, a atração mantém em seu DNA a essência de convidar os telespectadores a visitar os bastidores das produções. Além disso, valorizar o "fazer televisão" e criar expectativa para o encontro de artistas e histórias que só acontecem por causa da televisão.