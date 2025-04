Studio Ghibli: produtora japonesa é inspiração para memes e polêmicas

Uma nova tendência popularizou-se recentemente na internet: usuários das redes sociais têm compartilhado artes inspiradas no estilo do Studio Ghibli, o lendário estúdio de animação japonês responsável por filmes como "A Viagem de Chihiro", "Meu Amigo Totoro" e "Túmulo dos Vagalumes". Essas artes foram criadas usando a tecnologia de geração de imagens da OpenAI.

A OpenAI lançou no dia 25 de março uma ferramenta descrita como seu "gerador de imagens mais avançado até agora", sendo integrada ao Chat GPT-4. Ela foi oficialmente descrita como um "modelo multimodal nativo capaz de saídas precisas, exatas e fotorrealistas", e também consegue gerar imagens que replicam o estilo de anime do Studio Ghibli.

O ChatGPT registrou um crescimento expressivo, após lançar o recurso, de geração de imagens. Ontem, Sam Altman, CEO da empresa, afirmou que a plataforma adicionou um milhão de novos usuários em somente uma hora, ultrapassando sua própria marca de adoção acelerada.

A tendência, no entanto, gerou polêmicas, que vão desde os direitos autorais do traço por trás das imagens até a adesão por políticos, incluindo a Casa Branca.

Polêmica

Muito antes da OpenAI recriar o estilo do Studio Ghibli, o lendário cineasta japonês e cocriador do estúdio, Hayao Miyazaki, já criticava o uso de IAs para criar animações. Em 2016, durante uma reunião na qual foi exibida uma demonstração da tecnologia, Miyazaki expressou sua desaprovação.

"Estou completamente enojado. Se você realmente quer fazer coisas assustadoras, pode ir em frente e fazer. Eu nunca desejaria incorporar essa tecnologia ao meu trabalho. Sinto fortemente que isso é um insulto à própria vida", disse o diretor na época.

A indústria cinematográfica tem como uma de suas principais discussões o uso de IA na criação de animações e outros elementos de obras audiovisuais e não audiovisuais. Diretores, atores, roteiristas e dubladores têm se manifestado a favor e contra o uso das ferramentas, um problema que ainda deve se estender pelos próximos anos.

Segundo a APNews, a OpenAI já tem diversos processos judiciais envolvendo. Em um artigo técnico publicado na semana passada, a empresa disse que a nova ferramenta adotaria uma "abordagem conservadora" na forma como imita a estética de artistas individuais.

"Adicionamos uma recusa acionada quando um usuário tenta gerar uma imagem no estilo de um artista vivo", disse. Mas a empresa acrescentou em uma declaração que "permite estilos de estúdio mais amplos —que as pessoas usaram para gerar e compartilhar algumas criações originais de fãs verdadeiramente encantadoras e inspiradas".

Na noite de ontem, usuários não conseguiam mais pedir ao ChatGPT que criasse imagens baseadas no estilo do Studio Ghibli. Segundo a ferramenta, o pedido viola a política de conteúdo. O Studio Ghibli não se pronunciou sobre o caso até a publicação da matéria.

Política

Os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Eduardo Leite (RS), Helder Barbalho (PA), Romeu Zema (MG), Raquel Lyra (PE) e Jerônimo Rodrigues (BA), assim como os prefeitos Eduardo Paes (Rio de Janeiro) e João Campos (Recife) participaram da trend.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e o senador Humberto Costa (PE), presidente interino do PT, compartilharam imagens com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nos Estados Unidos, a trend também rendeu. A Casa Branca zombou de uma migrante dominicana que "chorou" ao ser detida. O meme é acompanhado por um texto da Casa Branca datado de 18 de março, com o título "traficante de fentanil detida".

O que é o Studio Ghibli

O Studio Ghibli é um estúdio de animação japonês baseado em Koganei, Tóquio, no Japão. Foi fundado em 15 de junho de 1985 pelos diretores Hayao Miyazaki e Isao Takahata e pelo produtor Toshio Suzuki, após adquirirem os ativos da Topcraft.

O primeiro filme a ser lançado foi "O Castelo no Céu", de 1986. Hoje, o mascote —e símbolo mais conhecido da produtora— é um de seus personagens: o Totoro, de "O Meu Vizinho Totoro" (1998), um espírito gigante inspirado em cães-guaxinim, os tanukis, e em gatos.

O nome foi escolhido por Miyazaki a partir do substantivo italiano ghibli (também usado em inglês), uma italianização do nome árabe para "um vento quente do deserto", e também é o apelido da aeronave italiana Caproni Ca.309. Como Miyazaki tem fascínio por aviação, ele aproveitou para dar ao estúdio um nome que poderia significar que "novos ventos sopram na indústria de anime".

O estúdio produziu principalmente os filmes de Miyazaki, com o segundo diretor mais prolífico sendo Takahata, responsável pelo impactante e triste "Túmulo dos Vagalumes", de 1988. Outros diretores que também trabalharam com o Studio Ghibli são: Yoshifumi Kond, de "Sussurros do Coração"(1995); Hiroyuki Morita, de "O Reino dos Gatos" (2002); e Hiromasa Yonebayashi, de "O Mundo dos Pequeninos" (2010).

O estúdio tem uma importante presença na indústria de animação mundial, com um vasto portfólio de produções, desde curta-metragens, comerciais, videogames e, claro, os filmes. Com o passar dos anos, o Studio Ghibli tem sido cada vez mais bem recebido pelo público e recebido inúmeros prêmios.

Entre os filmes de maior bilheteria do estúdio estão "A Viagem de Chihiro" (2001), "O Castelo Animado" (2004) e "Ponyo - Uma Amizade Que Veio do Mar" (2008).

Sete longas do Studio Ghibli concorreram ao Oscar de Melhor Animação desde a sua criação, em 2001. O primeiro, "A Viagem de Chihiro", levou o prêmio para casa. Em 2024, foi a vez de "O Menino e a Garça" levar a estatueta.

No Brasil

O brasileiro fez o que sabe fazer melhor: memes. E não foram poucos.

*Com informações da Agência Estadão