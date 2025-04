De Spielberg a Taylor Swift: Forbes divulga ranking de famosos bilionários

A Forbes divulgou a lista dos famosos que alcançaram o status de bilionários em 2025.

O que aconteceu

Em conjunto, eles acumulam um patrimônio estimado em US$ 39 bilhões —o equivalente a R$ 223 bilhões na cotação atual.

Cineasta Steven Spielberg aparece como o mais rico, com uma fortuna de US$ 5,3 bilhões (R$ 30 bilhões). Ele acumula sucessos como "Tubarão", "E.T." e "Jurassic Park".

Jay-Z e Rihanna viram seus patrimônios crescerem significativamente com o lançamento de marcas em diversos setores, como moda, beleza e bebidas. Outros nomes de destaque são Taylor Swift, Kim Kardashian e Arnold Schwarzenegger.

Lista completa

1. Steven Spielberg - US$ 5,3 bilhões

2. George Lucas - US$ 5,1 bilhões

3. Michael Jordan - US$ 3,5 bilhões

4. Oprah Winfrey - US$ 3 bilhões

5. Vincent McMahon - US$ 3 bilhões

6. Jay-Z - US$ 2,5 bilhões

7. Kim Kardashian - US$ 1,7 bilhão

8. Peter Jackson - US$ 1,7 bilhão

9. Taylor Swift - US$ 1,6 bilhão

10. Magic Johnson - US$ 1,5 bilhão

11. Tyler Perry - US$ 1,4 bilhão

12. Tiger Woods - US$ 1,4 bilhão

13. Rihanna - US$ 1,4 bilhão

14. LeBron James - US$ 1,3 bilhão

15. Bruce Springsteen - US$ 1,2 bilhão

16. Dick Wolf - US$ 1,2 bilhão

17. Arnold Schwarzenegger - US$ 1,1 bilhão

18. Jerry Seinfeld - US$ 1,1 bilhão