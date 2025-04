Sonho escorre pelo ralo: o que acontece com Rubinho em 'Vale Tudo'?

Pai de Maria de Fátima (Bella Campos), Rubinho (Julio Andrade) deve morrer em "Vale Tudo" (Globo), assim como aconteceu na versão original de 1988.

O que vai acontecer

Pianista sonha em se apresentar no exterior e Renato Felipelli (João Vicente de Castro) o ajuda nessa missão. O ex-marido de Raquel (Taís Araújo) reencontra o amigo dos tempos de juventude que, com um gesto de gratidão, viabiliza a viagem de Rubinho aos Estados Unidos. Isso está previsto para ocorrer no dia 12 de abril.

Prestes a viajar para concretizar seu sonho, Rubinho tem embate com Maria de Fátima. A filha oportunista o rejeita de forma cruel na frente de todos, assim como fez com Raquel no primeiro capítulo. A briga deixa o músico desolado.

Julio Andrade como Rubinho em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Antes de embarcar para Nova York, porém, Rubinho sofre dois infartos. Ele estará a bordo do jatinho de Marco Aurélio (Alexandre Nero), que é primo de Renato, e na companhia de Cláudia (Rhaisa Batista), namorada do empresário.

Músico é socorrido e levado ao hospital acompanhado de Raquel. Mesmo conseguindo chegar ao pronto atendimento com vida, Rubinho tem mais um infarto e morre. O desfecho é igual ao que ocorreu com o personagem da versão original, que foi vivido pelo ator Daniel Filho.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.