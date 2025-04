Sincerão: Daniele Hypolito é eleita como a planta do BBB 25

Na noite de segunda, todos os confinados do BBB 25 (Globo) participaram do Sincerão. Na dinâmica, eles precisaram apontar seus oponentes. Os irmãos Hypolitos e João Gabriel foram os mais citados.

O que aconteceu

No Sincerão, eles precisaram escolher três pessoas, uma que "Já deveria ter saído há muito tempo", uma que "É planta e sabe disso" e quem "Pega carona no enredo dos outros".

Dani foi a mais citada como a planta da casa, Diego como o participante que já deveria ter saído e João Gabriel como o participante que pega carona no enredo dos outros. Confira os apontamentos:

Diego Hypolito

É planta e sabe disso: João Pedro

João Pedro Já deveria ter saído há muito tempo: Maike

Maike Pega carona no enredo dos outros: João Guilherme

Vilma

É planta e sabe disso: Vitória

Vitória Já deveria ter saído há muito tempo: Vinícius

Vinícius Pega carona no enredo dos outros: Daniele Hypolito

Vinicius

É planta e sabe disso: Maike

Maike Já deveria ter saído há muito tempo: Renata

Renata Pega carona no enredo dos outros: Vilma

Maike

É planta e sabe disso: Daniele Hypolito

Daniele Hypolito Já deveria ter saído há muito tempo: Diego Hypolito

Diego Hypolito Pega carona no enredo dos outros: Vinicius

João Gabriel

É planta e sabe disso: Daniele Hypolito

Daniele Hypolito Já deveria ter saído há muito tempo: Diego Hypolito

Diego Hypolito Pega carona no enredo dos outros: Guilherme

João Pedro

É planta e sabe disso: Daniele Hypolito

Daniele Hypolito Já deveria ter saído há muito tempo: Diego Hypolito

Diego Hypolito Pega carona no enredo dos outros: Guilherme

Guilherme

É planta e sabe disso: Renata

Renata Já deveria ter saído há muito tempo: João Gabriel

João Gabriel Pega carona no enredo dos outros: João Pedro

Renata

É planta e sabe disso: Joselma

Joselma Já deveria ter saído há muito tempo: Vinícius

Vinícius Pega carona no enredo dos outros: Vitória

Daniele Hypolito

É planta e sabe disso: João Pedro

João Pedro Já deveria ter saído há muito tempo: Maike

Maike Pega carona no enredo dos outros: João Gabriel

Vitória

É planta e sabe disso: Vilma

Vilma Já deveria ter saído há muito tempo: João Pedro

João Pedro Pega carona no enredo dos outros: João Gabriel

Joselma

É planta e sabe disso: Vilma

Vilma Já deveria ter saído há muito tempo: Renata

Renata Pega carona no enredo dos outros: Maike

