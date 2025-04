Renata tem atrito com gêmeo: 'Brincadeira que eu não gosto'

Renata e João Pedro tiveram um rápido atrito na manhã de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Os brothers descansavam no quarto quando receberam o aviso de "evento em instantes". Renata se surpreendeu e questionou se seria preciso usar alguma roupa de prova.

Os gêmeos responderam que "sim", e Renata disse que a produção costuma avisar.

João Pedro então revidou, imitando a voz da sister: "A bicha é maluca. Gay insuportável".

Renata demonstrou não gostar da fala e deixou o quarto.

Ah é né? Então tá bom. Tá vendo, isso é uma brincadeira ofensiva. "Isso é tipo de brincadeira que eu não gosto Renata

Maike apontou: "Ela não gostou, mano". "Ela zoa com nós e nós não pode brincar com ela", respondeu João Pedro.

Em seguida, a sister voltou para o quarto e João se desculpou. "Desculpa Renata, desculpa", disse. "Tá", respondeu Renata. "Pede desculpas, só isso", disse Mailke.

João Gabriel perguntou qual seria a "brincadeira". "Meu irmão falou que você era insuportável?", perguntou.

Renata insistiu que não gostou. "Vocês acham normal? Então pronto, amigo, é porque a gente tem níveis diferentes de brincadeira", disse.

