Renata opina sobre adversário no BBB: 'Colhendo os alvos que plantou'

Renata opinou sobre Vinícius no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A cearense conversou com Vilma e analisou a postura de Vinícius no Sincerão de ontem. Para Renata, o baiano, que foi apontado por rivais no Sincerão de ontem, está apenas colhendo consequências de seu jogo.

Renata: "Agora ele [Vinícius] está querendo mirar todas as armas em mim. Ele veio, mirou todas as armas no Maike, aí mirou todas as armas em você, depois mirou todas as armas na Eva. E aí quando as armas viraram para ele... Ele está só colhendo os frutos dos alvos que ele plantou! Aí quando as armas viraram para ele, ele ficou: 'Ah, porque me barraram [da festa do Líder]. Ah, porque eu fui para o Paredão'". Ele ficou se fazendo de vítima. Aí o Maike falou: 'Você está se vitimizando, e a gente, quando é alvo, engole e vai'. Aí ele [Vinícius] ficou falando: 'A dona Vilma ficou falando as coisas para me magoar'. E ele fica chamando o Maike de 'samambaia' para quê? Para elogiar é que não é".

Vilma: "Ele fala uma coisa e faz o que está cobrando".

Renata: "É. Hipócrita. Por isso o Maike ficou falando que ele é hipócrita".

