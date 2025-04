Qual ator interpretou Rubinho na primeira versão de 'Vale Tudo'? Relembre

Julio Andrade, 48, dá vida a Rubinho no remake de "Vale Tudo" (Globo). Na primeira versão do folhetim, quem interpretou o personagem foi Daniel Filho, 87.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Daniel Filho fez uma participação especial como o personagem da trama de 1988. Diretor e produtor de diversos projetos na TV e no cinema, Filho tem carreira extensa como ator, com personagens em dezenas de novelas. Seu último trabalho atuando é no filme Viva a Vida, que estreou em 2025.

Daniel Filho viveu Rubinho em 'Vale Tudo'; ao lado, o ator e diretor em foto recente Imagem: Divulgação/Globo

Rubinho é ex-marido de Raquel (Regina Duarte/Taís Araújo) e pai de Maria de Fátima (Gloria Pires/Bella Campos). Pianista de boate, sem especial talento, seu maior sonho é fazer carreira nos Estados Unidos.

Músico morre pouco antes de realizar sonho de tocar no exterior. Após conseguir uma chance, ele tem um ataque fulminante do coração quando está prestes a embarcar para fora do Brasil.

Pianista tem papel crucial no recomeço de vida de Raquel no Rio de Janeiro. É por meio de um amigo dele, Renato Filipelli (Adriano Reys em 1988 e João Vicente Castro em 2025), que a protagonista consegue um emprego na Cidade Maravilhosa.

Daniel Filho e Julio Andrade como Rubinho em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.