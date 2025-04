Patrimônio da família Marinho cresce R$ 16 bilhões em um ano, diz Forbes

O patrimônio de três membros da família Marinho, que controla a Globo, cresceu US$ 2,8 bilhões (cerca de R$ 16 bilhões na cotação atual), segundo ranking divulgado pela revista Forbes.

O que aconteceu

João Roberto Marinho, José Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho contam com uma fortuna de US$ 9 bilhões —o equivalente a R$ 51 bilhões. No ano passado, o patrimônio total estava em US$ 6,2 bilhões (R$ 35,4 bilhões).

Cada um dos filhos de Roberto Marinho, que fundou a emissora de televisão em 1965, é citado na lista com uma fortuna de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 17 bilhões).

Roberto Marinho teve quatro filhos: Roberto Irineu (nascido em 1946), Paulo Roberto (1950), João Roberto (1952) e José Roberto (1955), todos do casamento com a primeira mulher, Stella Goulart Marinho. Paulo morreu em um acidente de carro em 1970.