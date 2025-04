Pai de Raquel na 1ª 'Vale Tudo' teve depressão ao ficar sem trabalhos na TV

O pai de Raquel na primeira versão de "Vale Tudo" (Globo), exibida em 1988, foi interpretado por Sebastião Vasconcelos. O veterano morreu em 2013, aos 86 anos.

O que aconteceu

Sebastião Vasconcelos interpretou Salvador, papel que Antônio Pitanga, 85, fez no remake. Em ambas as versões, o pai de Raquel (Regina Duarte/Taís Araújo) e avô de Maria de Fátima (Gloria Pires/Bella Campos) morreu no primeiro capítulo em decorrência de um derrame.

Ator já tinha diversas novelas no currículo quando fez "Vale Tudo". Ele estreou em 1959 como protagonista da primeira versão de "Cabocla" (TV Rio), e na Globo esteve em "Morte e Vida Severina", "Champagne", "Selva de Pedra", "Grande Sertão: Veredas" e "Bebê a Bordo".

Sebastião Vasconcelos e Gloria Pires em 'Vale Tudo' (1988) Imagem: Reprodução/Globo

Sua última novela na Globo foi "Cabocla" (2004). Somente na emissora da família Marinho o veterano acumulou mais de 30 participações em folhetins.

Migrou para a Record, em 2007, para atuar em "Caminhos do Coração". Em 2008, ele esteve no elenco de "Mutantes: Caminhos do Coração". Esta foi a última novela da carreira de Vasconcelos.

Sebastião Vasconcelos ficou sem trabalho após novelas na Record Imagem: Divulgação/Globo

Sem trabalhos na televisão, o ator entrou em depressão. De acordo com Vilma Guisser Costa, sua esposa por mais de 50 anos e mãe de seus dois filhos, o estado de saúde de Sebastião Vasconcelos piorou após ser dispensado pela Globo.

Isso para ele é praticamente a morte, perdeu o interesse em viver. Ele sentiu mesmo o golpe quando a Globo não renovou seu contrato. Fez uns trabalhos aqui, outros ali, mas não era a mesma coisa. Vilma Guisser Costa, em entrevista para UOL, em julho de 2013

Sebastião Vasconcelos entre Ana Beatriz Nogueira e Regina Dourado Imagem: Reprodução

Diagnosticado com enfisema pulmonar, o artista dependia de um tratamento, que passou a ser recusado por ele devido à depressão. A esposa de Sebastião Vasconcelos detalhou o comportamento dele no fim da vida.

Sebastião andava muito triste e rebelde. Desde o início deste ano [2013], ele se recusava a tomar os remédios e até a comer. Ele emagreceu muito, ficou bem fraquinho e aí resolvemos interná-lo. Vilma Guisser Costa, em entrevista para UOL, em julho de 2013

Sebastião Vasconcelos em 'Mulheres de Areia' Imagem: Divulgação/Globo

Em colapso, Sebastião foi internado por duas vezes no Rio de Janeiro. O veterano morreu em julho de 2013 após um choque séptico e uma parada cardiorrespiratória.

Em "Tieta", exibida no Vale a Pena Ver de Novo, o artista deu vida a Zé Esteves. Na trama, o personagem é o pai da protagonista Tieta (Betty Faria) e da vilã Perpétua (Joana Fomm). Ele morre no início da história, assim como em "Vale Tudo".

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.