Leão: Galvão carrega público na Band, mas torcida contra é forte

Galvão estreou na programação da Band com o programa "Galvão e Amigos" na noite de segunda-feira (31). O programa de esporte segue o mesmo formato do "Bem Amigos", exibido no SporTV por quase 20 anos. Leão Lobo e os apresentadores do Splash Show analisam a estreia do apresentador.

O programa alcançou um pico de 1,5 pontos de audiência o que, para os parâmetros da emissora, é algo muito positivo, segundo Leão Lobo. Ele reforça que a nova atração é igual a que ele fazia no Sportv, mas com convidados famosos. Na estreia, Galvão recebeu Ronaldo.

Gabriel Perline, convidado do Splash Show, acredita que o programa ainda deve se manter com uma boa audiência, considerando o histórico de Galvão. Leão concorda, mas argumenta que o apresentador também desperta antipatia de uma parte do público.

Eu sou da opinião que a televisão ainda é hábito, né? Então eu acho que esse lance do Galvão é só o começo. Ele tem um grande nome na área que ele atua, ele chama convidados importantes. E o Galvão sabe do que ele está falando, sabe do que ele está fazendo

Gabriel Perline

Apesar dele ser talentoso no que ele faz e ter uma voz bonita, o Galvão tem uma torcida contra. Ele é uma pessoa que é meio antipatizada por uma parte do Brasil, que não gosta dele

Leão Lobo

