Lembro direitinho a primeira vez que Chay Suede apareceu nas telas da Globo: foi no início de uma novela das nove, "Império", em 2014. Olhei para o rostinho daquele rapaz super jovem deitado na grama, nem lembro com quem, e pensei: que cara mais bonito. Que figura diferente, desconhecida. E que charme...

A novela foi caminhando, entrou na segunda fase e ele desapareceu. Confesso que, naquela ocasião, achei o nome dele bem engraçado, diferentão: Chay Suede —custei até a decorar.

Agora, corta para 2025: é ele próprio quem segurou o tempo todo as pontas de uma novela que desandou desde o primeiro capítulo. Sim, porque quando eu assisti ao primeiro capítulo de "Mania de Você", logo comentei com meus amigos, também noveleiros: isso não vai dar certo.

Foi uma tragédia anunciada logo no início. A esperança era que, na virada do tempo, a coisa fosse pegar. Não pegou! E, como podemos ver, tudo foi desandando como um trem desgovernado.

A única hora em que a coisa tinha uma certa graça era no improvável relacionamento amoroso entre Chay e Agatha Moreira: uma cumplicidade que, mesmo nos momentos mais pesados, era divertida. Chay chamava ela de princesa, ela chamava ele de "princeso". Essa ironia misturada à disputa por poder, por dinheiro e um certo amor enrustido foi o que mais ficou para contar a história. Chay não só segurou a onda como incluiu as nuances mais variadas na personalidade do vilão Mavi.

Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Confesso que era difícil de assistir, de seguir a novela, mas era muito fácil perceber o talento e o jogo de cintura de Chay nadando no meio de todos aqueles tubarões.

O mais incrível é ver um jovem ator saído da novela "Rebelde", da Record, crescendo pouco a pouco na Globo e virando o grande talento de hoje. Sim, dá para perceber que ele tem algo diferenciado além do talento para atuar. Tem um gosto refinado e quando aparecia em cenas, sentado em alguma poltrona de Lina Bo Bardi, fazia isso com muita tranquilidade.

É verdade que sua mulher, Laura Neiva, que ele conheceu participando de um filme, gosta de decoração e desde que abandonou a profissão de atriz, tem se dedicado a isso. Ela própria é uma dessas meninas cheias de atitude. É discreta e tem três filhos com Chay. Ele parece gostar bastante da vida em família, posta foto com as crianças na piscina de casa em São Paulo e percebe-se bem que ao terminar uma novela, é para esse refúgio que ele corre.

É do tipo bom menino, bom amigo dos amigos, bem família. O casal é bem pé no chão mas também bem sofisticado: os dois frequentam os melhores restaurantes em Paris, como o L'Arpège, do chefe Alain Passard, um dos melhores do mundo. Laura é vegetariana, e ele, não.

Laura já foi contratada da Chanel no Brasil, o que quer dizer muita coisa: uma moça referência de elegância, de luxo, muito discreta. Chay acompanha muito bem tudo isso: gosta de coisas boas, é um consumidor de marcas importantes. Se mostra sempre bastante chique. É cuidadoso com sua imagem.

Durante o tempo inteiro da novela, ele mostrou o seu melhor mesmo em meio a um texto desencontrado. Tinha lá sua graça, mas não era suficiente para segurar uma história sem pé nem cabeça. Ele bem que tentou.

Virou aquele vilão que a gente ama odiar, e odeia amar: fato é que no final das contas, ficou até fácil amar Chay. O difícil foi gostar de Mavi, seu personagem, e dessa novela cujos baixos índices de audiência e repercussão acenderam todos os alarmes na Globo.

Bye, bye, "Mania de Você". Ufa.

Hello, "Vale Tudo". Será?