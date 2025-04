Eva e Aline passam por 'climão' e detonam gêmeos: 'Sem relevância nenhuma'

Eva e Aline foram entrevistadas juntas na madrugada de hoje e abriram o jogo sobre o BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No Big Show (Multishow) desta madrugada, Eva comentou sobre Maike ter "mudado" após ouvir uma mensagem que seu primo teria passado através de Renata, pela Vitrine do Seu Fifi. "Ele trouxe a mensagem do primo dele dizendo para ele se jogar mais, e que ele não tivesse medo. E aí ele deu uma sacudida, uma acordada", disse Eva.

Aline, então, criticou o brother. "Agora, assim, você precisa sair da casa, receber informação para voltar a saber o que fazer, aí é muito complicado né? Aí seria fácil para todo mundo", disse.

Fica a deixa aí que, para qualquer jogador, [a Vitrine] seria algo que mexeria o jogo ou facilitaria de alguma forma. Qualquer um ali que tivesse oportunidade —não que isso fosse validar tipo 'vou ganhar o prêmio — faria com que o jogo tomasse uma dinâmica diferente Aline

Na mesma conversa, Aline também insinuou que Eva e Renata ficavam em silêncio enquanto os gêmeos a criticavam. "Diziam que eu desrespeitava as pessoas, mas quando estavam no quarto e os João estavam acabando comigo, usando palavras de baixo calão, elas não reagiam. Olha aí, gente, mais incoerência".

Mesmo com a troca de farpas, Eva e Aline garantiram que não levaram magoas para fora da casa.

No Sincerão do Multishow, Aline ainda afirmou que Maike demorou para acordar do jogo e é a "planta" da temporada. Também afirmou que os gêmeos já deveriam ter sido eliminados "há muito tempo". "Não tiveram relevância nenhuma para o jogo inteiro e só sabem falar mal pelas costas", disse.

Eva também disse que ficou chocada com os gêmeos. "Fiquei 'p' da vida, com ódio, me sentido otária", disse. "Lá dentro a percepção é muito diferente, tanto que eles não são votados por isso. Lá dentro da casa, todo mundo tem a percepção de que eles são legais".

