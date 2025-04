Enquete UOL: veja como está a votação agora e quem vai sair hoje do BBB 25

No 12º paredão do "Big Brother Brasil", a votação está acirrada e pode ser decidida por uma pequena margem, segundo a nova parcial da enquete UOL. Diego Hypolito, Vilma e Vinicius estão na disputa pela permanência no reality show e pelo prêmio.

O que diz a enquete do UOL

De acordo com os números, Vilma está cotada para ser eliminada hoje à noite. Ela tinha 50,36% dos votos na parcial das 12h10 (Brasília).

Vinicius aparece logo em seguida, com uma margem muito pequena de diferença. O brother tem 48,23% dos votos.

Diego Hypolito está fora de risco. O ex-ginasta soma apenas 1,41% dos votos no último recorte da Enquete UOL.

O resultado final será revelado hoje, após a novela "Vale Tudo" na programação da Globo. Vote abaixo na enquete!