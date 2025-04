Enquete BBB: nova parcial tem reviravolta e paredão pega fogo na reta final

A reta final do 12º paredão do "Big Brother Brasil 25" promete muita emoção. Vilma e Vinicius se alternaram na liderança da enquete UOL nas últimas horas, que representa a eliminação do reality show.

O que diz a enquete UOL

A disputa acirrada entre Vilma e Vinicius continua nesta tarde. Agora, é a estudante de nutrição que é a mais votada para deixar o reality show. A parcial atualizada, coletada às 16h33 (de Brasília), mostrou que a participante deixaria o jogo com 49,90% dos votos.

Vinicius ainda continua colocado na adversária. O baiano aparece na sequência com 48,79% dos votos. O embate entre a dupla promete se estender até a hora do encerramento da votação.

O cenário é o mais confortável para Diego Hypolito. O ex-ginasta somou apenas 1,31% e não corre risco de uma eliminação.

O anúncio do eliminado acontece hoje. A exibição ao vivo do programa acontece após a novela "Vale Tudo" na programação da Globo.