Relembre e compare o elenco da versão original e do remake de 'Vale Tudo'

O remake de "Vale Tudo" estreou nesta segunda-feira com elenco de peso. Splash comparou os atores que viveram os personagens na versão original, de 1988, com os que estão na adaptação de Manuela Dias.

Odete Roitman

A grande vilã da história foi vivida por Beatriz Segall e será interpretada agora por Débora Bloch. Autoritária e de personalidade forte, Odete assumiu a presidência do grupo Almeida Roitman após a morte do marido. Tem imóveis no mundo todo e nutre verdadeiro desprezo pelo Brasil, país que só visita quando não há outra opção. Mantém relação conturbada com a filha, Helena, e não aceita que o filho, Afonso, queira morar no Brasil. É irmã de Celina e mantém um caso com César. Na primeira versão, Odete é assassinada no final.

Beatriz Segall e Débora Bloch como Odete Roitman em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Raquel Accioli

A protagonista, Raquel, foi feita por Regina Duarte e, no remake, será vivida por Taís Araújo. Carismática, direta, generosa e resiliente, é natural de Foz do Iguaçu (PR) e viveu um casamento frustrado com Rubinho, um pianista talentoso mas incapaz de lidar com os desafios do dia a dia. Na cidade paranaense, trabalha como guia de turismo até se ver envolvida no maior dilema de sua vida: a batalha entre seus princípios e a ambição desenfreada da filha, Maria de Fátima. Ao se mudar para o Rio de Janeiro, reencontra o amor nos braços de Ivan, por quem disputa o coração com Helena.

Regina Duarte e Taís Araújo como Raquel em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Maria de Fátima

A jovem inescrupulosa foi encarnada por Gloria Pires e, nesta versão, será interpretada por Bella Campos. De aparência doce e modos calculadamente inocentes, Maria de Fátima esconde por trás da beleza um espírito frio e ambicioso. Filha de Raquel e Rubinho, é capaz de tudo para alcançar o status e o luxo que tanto deseja —mesmo que isso custe sua integridade. Envolve-se com César, tão inescrupuloso quanto ela, e, por interesse, casa-se com Afonso Roitman, como parte de sua escalada rumo ao topo.

Gloria Pires e Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação

Helena Roitman

Renata Sorrah foi a primeira Heleninha Roitman e passou o bastão para Paolla Oliveira. Sensível, afetuosa e com uma delicadeza que beira a fragilidade, Helena carrega o peso de viver à sombra da mãe, Odete Roitman. Irmã de Afonso, é uma artista plástica de renome que, após um período de sucesso, mergulhou em uma crise profunda e parou de pintar. Alcoolista, Helena passou anos lutando contra o vício e se desgasta demais ao disputar a guarda do filho Tiago com o ex-marido, Marco Aurélio.

Renata Sorrah e Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Afonso Roitman

O filho de Odete Roitman foi vivido por Cássio Gabus Mendes em 1988, e Humberto Carrão ficou com o papel em 2025. Engenheiro formado no exterior, ele está em plena preparação para assumir o império da família. Depois de uma temporada em Paris, Afonso tenta convencer Odete a tornar a TCA, empresa de aviação do grupo, mais justa, inclusiva e ecológica. Envolve-se primeiro com a doce Solange e, depois, com a ambiciosa Maria de Fátima, entrando em um conflito entre razão e paixão.

Cássio Gabus Mendes e Humberto Carrão como Afonso em 'Vale Tudo' Imagem: Bazilio Calazans/Marcos Serra Lima/Globo

Celina

Nathalia Timberg deu vida a Celina e, agora, Malu Galli assume o papel. Irmã de Odete, Celina é o oposto da irmã: afável, generosa e espirituosa. Como Odete nunca teve tempo nem paciência para a maternidade, coube a ela criar os sobrinhos, Afonso e Heleninha, e o filho mais velho, morto tragicamente num acidente de carro. Viúva, é o porto seguro emocional da família.

Nathalia Timberg e Malu Galli como Celina em 'Vale Tudo' Imagem: Bazílio Calazans/Marco Serra Lima/Globo

Solange Duprat

Lídia Brondi viveu Solange Duprat em 1988 e, em 2025, quem viverá a personagem será Alice Wegmann. Solange era jornalista de moda da revista Tomorrow na versão de 1988, mas agora será diretora de criação da agência digital que terá o mesmo nome da revista. Tem uma visão moderna da vida e acredita em valores sólidos. Ela também ajuda Maria de Fátima, sem imaginar que será traída por ela.

Lídia Brondi e Alice Wegmann como Solange Duprat em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Marco Aurélio

Um dos importantes antagonistas foi feito por Reginaldo Faria em 1988 e, agora no remake, será feito por Alexandre Nero. Vice-presidente do grupo Almeida Roitman, ele é um exemplo clássico de executivo arrogante. Autoritário e manipulador, trata mal seus subordinados e coleciona inimizades. Ex-marido de Helena, pai de Tiago e irmão de Cecília, se une a Leila, sua cúmplice tanto no amor quanto em tramas escusas.

Reginaldo Faria e Alexandre Nero como Marco Aurélio em 'Vale Tudo' Imagem: Bazílio Calazans/Léo Rosário/Globo

Leila

Feita por Cássia Kis na versão original, Leila será interpretada agora por Carolina Dieckmann. Bela, sensível e vulnerável, Leila nunca conseguiu firmar-se profissionalmente, apesar de ter estudado psicologia. Depende financeiramente do ex-marido, Ivan, com quem teve um filho, Bruno. Ao se casar com Marco Aurélio, transforma-se na típica dona de casa de elite, papel que aceita sem culpa. Vive entre o desejo de independência e o conforto de uma vida sem riscos.

Cássia Kis e Carolina Dieckmann como Leila em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

César Ribeiro

Cauã Reymond encarnará o papel que foi de Calos Alberto Riccelli. Bonito, atlético e cheio de charme, César é um verdadeiro conquistador —e completamente desprovido de princípios. Sustentado por Odete Roitman, com quem tem um caso tórrido, ele se envolve também com Maria de Fátima, com quem forma um casal explosivo e inescrupuloso. Juntos, são capazes de tudo por poder e dinheiro.

Carlos Alberto Riccelli e Cauã Reymond como César em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Ivan Meirelles

Antonio Fagundes deu vida a Ivan em 1988, e Renato Góes assume o papel no remake. Inteligente, charmoso e um tanto cético, Ivan é administrador talentoso em busca de oportunidades. Sustenta a ex-mulher, Leila, e o filho, Bruno, e ainda ajuda o pai, Bartolomeu. Ambicioso, deseja crescer, mas seu lado ético é testado quando encontra uma mala com US$ 800 mil ao lado de Raquel —ela quer devolver, ele quer ficar com o dinheiro.

Antonio Fagundes e Renato Góes como Ivan em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Tiago

Papel que foi de Fábio Villa Verde ficou com Pedro Waddington. Filho de Helena e Marco Aurélio, Tiago cresce em meio a disputas e tensões familiares. Frágil e inseguro, sofre sob a rigidez do pai e a instabilidade da mãe.

Fábio Villa Verde e Pedro Waddington como Tiago em 'Vale Tudo' Imagem: Bazílio Calazans/Divulgação/Globo

Aldeíde

Lilia Cabral deu vida à personagem que agora será de Karine Teles. Irreverente, esperta e sempre com uma desculpa na ponta da língua, Aldeíde é secretária da TCA e vive de tirar pequenas vantagens do cotidiano. Irmã de Poliana, é solidária e acolhe Raquel quando ela chega ao Rio.

Lilia Cabral e Karine Teles em Aldeíde em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Audálio / Poliana

Personagem que foi de Pedro Paulo Rangel caiu nas mãos de Matheus Nachtergaele. Irmão de Aldeíde, é conhecido como Poliana por seu otimismo incorrigível. Sempre com um sorriso no rosto, vê o lado bom da vida em qualquer situação. Torna-se um grande amigo e confidente de Raquel.

Pedro Paulo Rangel e Matheus Nachtergaele como Audálio / Poliana em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Bartolomeu

Bartolomeu foi vivido por Claudio Corrêa e Castro e, agora, é o papel de Luís Melo. Pai de Ivan, é um jornalista da velha guarda, que tenta se adaptar aos novos tempos e às modernidades tecnológicas. Mora num apartamento acolhedor, sempre cheio de amigos, e representa o espírito afetuoso da zona sul carioca.

Claudio Corrêa e Castro e Luís Melo como Bartolomeu em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Eunice

Íris Bruzzi fez o papel que será de Edvana Carvalho. Em 1988, porém, a segunda esposa de Bartolomeu era dona de casa doce. Agora, ela será uma costureira de sucesso. Tem uma filha do primeiro casamento, Fernanda.

Íris Bruzzi e Edvana Carvalho como Eunice em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Mário Sérgio

Mário Sérgio foi vivido por Marcos Palmeira e, agora, será encarnado por Tomás Aquino. Jovem jornalista cheio de ideias novas, ele substitui Bartolomeu na agência digital Tomorrow. Apaixona-se por Solange e tenta conquistá-la com sua paixão por jornalismo e sua visão moderna da vida.

Marcos Palmeira e Tomás Aquino como Mário Sérgio em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Eugênio

Copeiro fiel de Celina, Eugênio, foi eternizado por Sérgio Mamberti e, agora, será interpretado por Luís Salém. Na versão de 1988, o personagem era apaixonado por cinema e adorava citar cenas e diálogos com precisão quase acadêmica. Mas desta vez, essa paixão não será uma característica do mordomo.

Sérgio Mamberti e Luís Salém como Eugênio em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Lucimar

Lucimar foi papel de Maria Gladys, e Ingrid Gaigher o assume no remake. Moradora da vila onde vive Raquel, Lucimar é uma doméstica brava e decidida, que não leva desaforo para casa.

Maria Gladys e Ingrid Gaigher como Lucimar em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo e Fausto Prieto/Reprodução

Fernanda

Flávia Monteiro interpretou a personagem que será de Ramille. Filha de Eunice, Fernanda desenvolve um laço afetivo com Leila, a quem tenta proteger, e vive um romance com Tiago.

Flávia Monteiro e Ramille como Fernanda em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Renato Filipelli

Primo de Marco Aurélio, Renato foi vivido por Adriano Reys e, no remake, será feito por João Vicente Castro. Elegante e simpático, dirige a sofisticada agência digital Tomorrow. Sua casa também é o lar de seu primo, mas é ele quem dita as regras com classe.

Adriano Reys e João Vicente Castro como Renato Filipelli em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

André

Breno Ferreira fará o personagem que foi de Marcello Novaes. Esportista, André é irmão Daniela. Na versão original, foi criado pelos tios após a perda dos pais, mas a autora do remake decidiu colocar os tios agora como pais de André e Daniela. É muito amigo de Tiago.

Marcello Novaes e Breno Ferreira como André em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Daniela

Paula Lavigne fez a personagem que será vivida por Jessica Marques. Daniela é irmã de André e desenvolve uma forte ligação com Raquel. Em 1988, ela foi criada pelos tios, mas a trama mudou e será filha de Consuelo e Jarbas.

Paula Lavigne e Jessica Marques como Daniela em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Jarbas

Papel de Sterpan Nercessian agora será de Leandro Firmino. Nesta versão, ele será motorista de aplicativo, marido de Consuelo e pai Daniela e André. Leal e batalhador, é uma figura muito querida na vila onde mora.

Sterpan Nercessian e Leandro Firmino como Jarbas em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Consuelo

Rosane Gofman deu vida à secretária da TCA antes, e Belize Pombal será a personagem agora. Consuelo era irmã de Jarbas e tia de Daniela e André na "Vale Tudo" de 1988. Agora, ela será mãe dos jovens e esposa do motorista.

Rosane Goffman e Belize Pombal como Consuelo em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Franklin

Paulo César Grande fez o personagem que agora é de Samuel Melo. Amigo de César, ele divide um apartamento emprestado. Em 1988, sua participação ocorreu nos primeiros capítulos da novela.

Paulo César Grande e Samuel Melo como Franklin em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação

Sardinha

Sardinha foi encarnado por Otávio Müller e, no remake, será feito por Lucas Leto. Assistente de Solange na produção de moda, ele divide um apartamento com ela e garante momentos leves e divertidos com seu jeito atrapalhado.

Otávio Müller e Lucas Leto como Sardinha em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Freitas

Interpretado por João Camargo em 1988, Freitas será o papel de Luís Lobianco desta vez. Assistente direto de Marco Aurélio, é o tipo que vê tudo, mas pouco fala.

João Camargo e Luís Lobianco como Freitas em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Gildo/Gilda

Gildo (Fernando Almeida) em 1988, o personagem agora será Gilda (Letícia Vieira). A moça encontra em Raquel uma figura materna e protetora, que lhe oferece abrigo e oportunidades.

Gildo (Fernando Almeida) agora será Gilda (Letícia Vieira) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Salvador

Sebastião Vasconcelos foi o pai de Raquel e avô de Maria de Fátima, papel de Antônio Pitanga agora. Salvador é servidor da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Sua morte no primeiro capítulo é o estopim para os acontecimentos da novela.